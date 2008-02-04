موسسات تک منظوره فرهنگی در مشهد راه اندازی می شوند

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: موسسات تک منظوره در مشهد آن دسته از موسساتی هستند که تنها در یک زمینه فرهنگی هنری فعالیت می کنند و فعالیت آنان منجر به تولید یا ارائه خدمات فرهنگی و هنری می شود.



وی اظهار داشت: پیش از این موسسات فرهنگی هنری چند منظوره با حداقل سه هیئت موسس می توانستند متقاضی تاسیس موسسات فرهنگی هنری باشند اما هم اکنون با حضور یک موسس واجد الشرایط می توان جهت دریافت مجوز موسسه اقدام کرد.

دبیری احراز مدرک کارشناسی مرتبط و دارا بودن سوابق فعالیت فرهنگی مربوط، داشتن حداقل سن 25 سال برای متاهلین و 27 سال برای مجردین، کارت پایان خدمت برای آقایان و تکمیل اساسنامه و فرمهای موجود را از جمله شرایط دریافت مجور دانست و گفت: هر فرد در صورت داشتن شرایط ذکر شده می تواند حداکثر دو موسسه تک منظوره را به ثبت برساند.

وی خاطرنشان کرد: ساخت فیلم مستند، نگارش نمایشنامه و اجرای تئاتر، ترجمه متون خارجی، برگزاری کلاس های آموزش قرآن، فعالیتهای چاپ و نشر، توزیع و پخش فیلم، توزیع کتاب و ... از جمله مصادیق فعالیت موسسات تک منظوره است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری، تخصصی، موضوعی و مردمی نمودن فعالیتهای فرهنگی هنری، اشتغال زایی، استفاده از توانمندیها و ظرفیت ای مختلف مردم و ارائه خدمات فرهنگی بیشتر به مردم را از جمله اهداف این موضوع دانست.

وی عنوان کرد: صدرو مجوز این موسسات به صورت استانی انجام می شود.