سنگ نوردان برتر خراسان رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، در این مسابقات که صبح امروز پایان یافت 50 شرکت کننده از مشهد، تربت حیدریه و نیشابور در سالن سنگ نوردی مجموعه تختی نیشابوربه رقابت پرداختند.

حمید رضا توزنده جانی از تیم آتش نشانی، غلامعلی برات زاده و خسرو هاشم زاده ( هر دو از تیم راه آهن ) هر سه از نیشابور به ترتیب مقام های اول تا سوم رشته سر طناب (سختی مسیر ) رده سنی آزاد راکسب کردند.

حمید رضا توزنده جانی از تیم آتش نشانی، اسماعیل تقی آبادی از تیم راه آهن و امیر مقدادی از تیم هیئت کوهنوردی هر سه از نیشابور نیز توانستند بر سکوهای اول تا سوم رشته سرعت رده سنی آزاد ایستادند.

در رده نونهالان (سن زیر12 سال ) نیز سعید همتی ازتیم راه آهن، صالح نقابی از تیم آتش نشانی و سید محسن موسوی از تیم هیئت کوه نوردی هر سه از نیشابور مقام های اول تا سوم را به نام خود ثبت کردند.

برندگان هرمزگان نیز به اردوی تیم ملی ومسابقات آسیایی چین اعزام می شوند.