دبیر دوم فیبا آسیا فردا به تهران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی بسکتبال جوانان آسیا در سال 2008 میلادی اوایل شهریور ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد، همچنین دهمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های غرب آسیا از 19 اسفندماه سالجاری با شرکت 10 تیم در ماهشهر آغاز می شود.

به همین منظور هاکوب خاجیریان دبیر دوم کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) و عضو هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) فردا به تهران سفر می کند تا شرایط میزبانی تهران و ماهشهر را برای برگزاری این پیکارها بررسی کند.

خاجیریان که اخیرا به دلیل مشغله کاری زیاد در فیبا آسیا از سمت دبیر کل وابا انصراف داده است روز چهارشنبه و پس از بازدید از تالار بسکتبال آزادی و سالن بسکتبال شهرک اندیشه بعثت ماهشهر کشورمان را ترک می کند.