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۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

افشای دیدار وزیر امور خارجه قطر با وزیر جنگ اسرائیل

یک روزنامه عبری از دیدار وزیر امورخارجه قطر با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست اخیر داووس در سوئیس پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الرای کویت، پایگاه اینترنتی یدیعوت آحارونت روزگذشته فاش کرد: ایهود باراک و حمد بن جاسم در حاشیه کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد داووس به مدت نیم ساعت بایکدیگر درباره تحولات اخیر نوارغزه و کنترل آن توسط حماس  مذاکره کردند.

درحالی که دفتر وزیرجنگ رژیم صهیونیستی ازتوضیح درباره مسائل مطرح شده دراین دیدارخودداری کرد، اما روزنامه یدیعوت آحارونت احتمال داد: دراین دیدار،درباره ازبین بردن بخشی از دیوار مرزی بین نوارغزه و مصر و ورود هزاران فلسطینی به مصر درپی کمبود شدید سوخت و دارو بحث و تبادل نظر صورت گرفته باشد.

این روزنامه همچنین اعلام کرد: قطر تلاش می کند تا مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس را به سوی آزادی گلعاد شالیط سوق دهد.

از سوی دیگر، این روزنامه به نقل از منابع فلسطینی نوشت : یک مقام بلندپایه قطری دوهفته گذشته به فلسطین اشغالی سفرکرد و درباره اوضاع نوارغزه و امکان به جریان انداختن مذاکرات درباره آزادی گلعات شالیت نظامی اسیر صهیونیست، با طرفهای اسرائیلی مذاکره نمود.

کد مطلب 632656

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