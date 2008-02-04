افشای دیدار وزیر امور خارجه قطر با وزیر جنگ اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الرای کویت، پایگاه اینترنتی یدیعوت آحارونت روزگذشته فاش کرد: ایهود باراک و حمد بن جاسم در حاشیه کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد داووس به مدت نیم ساعت بایکدیگر درباره تحولات اخیر نوارغزه و کنترل آن توسط حماس مذاکره کردند.

درحالی که دفتر وزیرجنگ رژیم صهیونیستی ازتوضیح درباره مسائل مطرح شده دراین دیدارخودداری کرد، اما روزنامه یدیعوت آحارونت احتمال داد: دراین دیدار،درباره ازبین بردن بخشی از دیوار مرزی بین نوارغزه و مصر و ورود هزاران فلسطینی به مصر درپی کمبود شدید سوخت و دارو بحث و تبادل نظر صورت گرفته باشد.

این روزنامه همچنین اعلام کرد: قطر تلاش می کند تا مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس را به سوی آزادی گلعاد شالیط سوق دهد.

از سوی دیگر، این روزنامه به نقل از منابع فلسطینی نوشت : یک مقام بلندپایه قطری دوهفته گذشته به فلسطین اشغالی سفرکرد و درباره اوضاع نوارغزه و امکان به جریان انداختن مذاکرات درباره آزادی گلعات شالیت نظامی اسیر صهیونیست، با طرفهای اسرائیلی مذاکره نمود.