شاخصهای اصلی در رده بندی دانشگاهها بر اساس وبومتری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اهداف اصلی رده بندی وب سنجی دانشگاههای دنیا ترویج نشریات اینترنتی، حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت، دسترسی به نشریات علمی الکترونیک و سایر دروس دانشگاهی است.
هرچند شاخصهای وب برای اهداف رده بندی بسیار مفید هستند، با وجود این بر پایه تعداد بازدیدکنندگانی که وارد یک سایت دانشگاهی شده اند استوار نشده اند، بلکه این رده بندی بر اساس قابلیتها و میزان معروفیت دانشگاهها در سطح جهانی انجام می شود.
همچون رده بندیهای دیگر، رتبه بندی برپایه وب سنجی نیز تنها تعداد کمی از جنبه ها را مدنظر می گیرد که مهمترین آنها نتایج تحقیقات علمی هر دانشگاه است. به این ترتیب شاخصهای وب که پایه این رده بندی به شمار می روند انعکاس بهتری می یابند و همچنین بسیاری از فعالیتهای دیگر استادان و محققان با حضور در وب بهتر در معرض دید و دسترس قرار می گیرند.
وب نه تنها ارتباطات رسمی دانشگاهی را پوشش می دهد بلکه منشاء شکل گیری بسیاری از ارتباطات غیر رسمی است و در این میان، نشریات الکترونیکی که کیفیت فرایندهای خود را در سطح استانداردهای بالا نگه می دارند می توانند در این رده بندی وب سنجی امتیازات خوبی کسب کنند.
رده بندی وب سنجی نسبت به دیگر رده بندیهای مشابه از میدان دید وسیعتری برخوردار است. در حقیقت این رده بندی تنها روی نتایج تحقیقات متمرکز نشده است بلکه همچنین بسیاری از شاخصهای دیگر را هم به منظور انعکاس بهتر کیفیت جهانی موسسات تحقیقاتی روی پهنای جهانی وب، در نظر می گیرد.
درواقع وب سنجی نشان می دهد در صورتی که کارایی وب یک موسسه آموزشی در جایگاهی پایینتر از استانداردهایی باشد که دانشگاه در نظر گرفته است، مقامات دانشگاهی باید با هدف ارتقای کیفیت و کمیت نشریات الکترونیک آکادمیک، سیاستگذاریهای وب- پایه خود را مورد بازبینی قرار دهند.
به بیان دیگر، رده بندی وب سنجی به ارتقای کیفیت آموزش و تشخص آکادمیک دانشگاه کمک می کند.
|
ARWU(رده بندی شانگهای)
|
WR (وب سنجی)
|
معیارها
|
3000
500
|
15000
5000 +
|
دانشگاههای بررسی شده
دانشگاههای رده بندی شده
|
فارغ التحصیلان نوبل و رشته 10%
طبیعت و علم 20%
20% SCI & SSCI
گزارشات بالا از
20%Res’ers
پرسنل 20%
|
اندازه وب 20%
غنی بودن فایلها 15%
محقق (گوگل) 15%
میزان رویت (پیوندها) 50%
|
بین الملل سازی
اندازه
تحقیقات خروجی
تماس
تشخص
|
مجموع
|
منطقه/ کشور
|
4216
630
490
377
228
|
اروپا
52
فرانسه
روسیه
آلمان
انگلیس
|
3545
3348
|
آمریکای شمالی
6
ایالات متحده آمریکا
|
3692
891
671
326
|
آسیا
44
چین
ژاپن
هند
|
2806
1576
341
|
آمریکای لاتین
33
برزیل
مکزیک
|
516
|
آفریقا
47
|
101
|
اقیانوسیه
9
|
14876
|
دنیا
191
اولین شاخص وب، فاکتور تماس وب (WIF) است. این شاخص برپایه بررسیهایی است که تعداد پیوندهای خارجی و تعداد صفحاتی وب سایت را به نسبت "یک به یک" بین قابلیت رویت و اندازه مد نظر قرار می دهد. نسبت استفاده شده در این رده بندی با افزودن دو شاخص جدید یعنی تعداد پرونده ها و تعداد فایلهای غنی در یک دامنه وب به وب سنجی می پردازد.
قابیلت رویت (V): مجموع تعداد پیوندهای خارجی که به وسیله تنها یک وب سایت پیوند شده اند و از طریق "یاهو سرچ"، "لایو سرچ" و Exalead پیدا شده اند.
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