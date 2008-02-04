شاخصهای اصلی در رده بندی دانشگاهها بر اساس وبومتری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اهداف اصلی رده بندی وب سنجی دانشگاههای دنیا ترویج نشریات اینترنتی، حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت، دسترسی به نشریات علمی الکترونیک و سایر دروس دانشگاهی است.

هرچند شاخصهای وب برای اهداف رده بندی بسیار مفید هستند، با وجود این بر پایه تعداد بازدیدکنندگانی که وارد یک سایت دانشگاهی شده اند استوار نشده اند، بلکه این رده بندی بر اساس قابلیتها و میزان معروفیت دانشگاهها در سطح جهانی انجام می شود.

همچون رده بندیهای دیگر، رتبه بندی برپایه وب سنجی نیز تنها تعداد کمی از جنبه ها را مدنظر می گیرد که مهمترین آنها نتایج تحقیقات علمی هر دانشگاه است. به این ترتیب شاخصهای وب که پایه این رده بندی به شمار می روند انعکاس بهتری می یابند و همچنین بسیاری از فعالیتهای دیگر استادان و محققان با حضور در وب بهتر در معرض دید و دسترس قرار می گیرند.

وب نه تنها ارتباطات رسمی دانشگاهی را پوشش می دهد بلکه منشاء شکل گیری بسیاری از ارتباطات غیر رسمی است و در این میان، نشریات الکترونیکی که کیفیت فرایندهای خود را در سطح استانداردهای بالا نگه می دارند می توانند در این رده بندی وب سنجی امتیازات خوبی کسب کنند.

رده بندی وب سنجی نسبت به دیگر رده بندیهای مشابه از میدان دید وسیعتری برخوردار است. در حقیقت این رده بندی تنها روی نتایج تحقیقات متمرکز نشده است بلکه همچنین بسیاری از شاخصهای دیگر را هم به منظور انعکاس بهتر کیفیت جهانی موسسات تحقیقاتی روی پهنای جهانی وب، در نظر می گیرد.

درواقع وب سنجی نشان می دهد در صورتی که کارایی وب یک موسسه آموزشی در جایگاهی پایینتر از استانداردهایی باشد که دانشگاه در نظر گرفته است، مقامات دانشگاهی باید با هدف ارتقای کیفیت و کمیت نشریات الکترونیک آکادمیک، سیاستگذاریهای وب- پایه خود را مورد بازبینی قرار دهند.

به بیان دیگر، رده بندی وب سنجی به ارتقای کیفیت آموزش و تشخص آکادمیک دانشگاه کمک می کند.

ARWU(رده بندی شانگهای) WR (وب سنجی) معیارها 3000 500 15000 5000 + دانشگاههای بررسی شده دانشگاههای رده بندی شده فارغ التحصیلان نوبل و رشته 10% اندازه موسسه 10% طبیعت و علم 20% 20% SCI & SSCI گزارشات بالا از 20% Res’ers پرسنل 20% اندازه وب 20% غنی بودن فایلها 15% محقق (گوگل) 15% میزان رویت (پیوندها) 50% کیفیت آموزش بین الملل سازی اندازه تحقیقات خروجی تماس تشخص

در اینجا به معرفی تعداد کشورها و موسسات آموزش عالی در تمام دنیا می پردازیم:



مجموع منطقه/ کشور 4216 630 490 377 228 اروپا 52 فرانسه روسیه آلمان انگلیس 3545 3348 آمریکای شمالی 6 ایالات متحده آمریکا 3692 891 671 326 آسیا 44 چین ژاپن هند 2806 1576 341 آمریکای لاتین 33 برزیل مکزیک 516 آفریقا 47 101 اقیانوسیه 9 14876 دنیا 191

طراحی و وزن شاخصها:



اولین شاخص وب، فاکتور تماس وب (WIF) است. این شاخص برپایه بررسیهایی است که تعداد پیوندهای خارجی و تعداد صفحاتی وب سایت را به نسبت "یک به یک" بین قابلیت رویت و اندازه مد نظر قرار می دهد. نسبت استفاده شده در این رده بندی با افزودن دو شاخص جدید یعنی تعداد پرونده ها و تعداد فایلهای غنی در یک دامنه وب به وب سنجی می پردازد.

به گزارش مهر، چهار شاخص زیر نتایج بیشترین جستجوهایی است که در مهمترین موتورهای جستجوی دنیا به دست آمده است:

اندازه (S): تعداد صفحاتی که تحت پوشش چهار موتور جستجوی گوگل، یاهو، Live Search و Exalead قرار گرفته اند.



قابیلت رویت (V): مجموع تعداد پیوندهای خارجی که به وسیله تنها یک وب سایت پیوند شده اند و از طریق "یاهو سرچ"، "لایو سرچ" و Exalead پیدا شده اند.

فایلهای غنی(R): پس از ارزیابی ارتباط میان فعالیتهای دانشگاهی و نشر و بررسی میزان تفاوتهای فرمتهای فایلها که برای مثال با برنامه هایی مثل Adobe Acrobat، Adobe PostScript، "مایکروسافت وورد" و "مایکروسافت پاورپوینت" قابل رویت هستند. این اطلاعات از این جنبه که تا چه حد در گوگل، یاهو، لایو سرچ و Exalead استفاده می شوند، مورد بررسی قرار می گیرند.

محقق (Sc): سرویس Google Scholar تعدادی از جزوات و تحقیقات هر دامنه دانشگاهی را ارائه می دهد. این نتایج از پایگاه اطلاعاتی "محقق" (Scholar) جمع آوری می شود.

جدیدترین نتیجه رتبه بندی دانشگاهها بر اساس وبومتری تا دقایقی دیگر در خبرگزاری مهر منتشر می شود.