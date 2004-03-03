تاييد صحت‎‎‎ انتخابات در شش حوزه ‎انتخابيه

به‌ گزارش‌ خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ، در نامه‌ آيت‌ الله‌ احمد جنتي‌ به‌ حجت الاسلام والمسلمين موسوي‌ لاري‌ آمده‌ است‌‌‌ : در اجراي‌ ماده‌ ‌73‌ قانون‌ انتخابات‌ ، نظر به‌ برگزاري‌ انتخابات‌ هفتمين‌ دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در مورخه‌ ‌1‌/‌12‌/‌82‌ پرونده‌ حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ ‌چابهار و نيكشهر، ملاير ‌، اسداباد ‌، شادگان‌ ‌، خرمشهر ، دماوند و فيروزكوه‌ در جلسه‌ مورخه‌ ‌13‌/‌12‌/‌82‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و صحت‌ انتخابات‌ حوزه‌هاي‌ مذكور مورد تاييد قرار گرفت‌‌.

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