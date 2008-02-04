  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

تمام حرکات اصلاحی در جوامع برگرفته از قیام امام حسین (ع) است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دهه فجر تایباد گفت: تمام حرکات اصلاحی جوامع از مکتب امام حسین (ع) سرچشمه می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، حجت الاسلام مهدی نجفی صبح امروز در افتتاحیه نمایشگاه فجر حسینی افزود: احترام به شهید و تفکر شهید احترام به مبنای اسلامی است و شهدا از صدر اسلام تا زمان حاضر برای سربلندی اسلام به شهادت رسیدند.

وی گفت: با توجه به تقارن ایام محرم حسینی و دهه مبارکه فجر، ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری باید در جامعه بیشتر گسترش یابد.

نجفی عنوان کرد: شهرستان تایباد 1100 خانواده شهید و ایثارگر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

نجفی افزود: برگزاری سه یادواره شهید در شهرستان تاییاد از اقدامات کمیته ایثارگران در دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان تایباد است.

کد خبر 632682

