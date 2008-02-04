به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی سجادی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با اعلام این خبر گفت: این پروژه‌ها شامل : ساختمان تجاری - اداری - مسکونی و همچنین احیا و بازسازی و توسعه شبستان اماکن متبرکه در نقاط مختلف تهران می‌باشد.

وی اعتبارات هزینه شده جهت انجام پروژه عمرانی را حدود 35 میلیارد ریال از محل در آمد موقوفات و بقاع متبرکه دانست.

سجادی در خصوص فعالیت های فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در دهه فجر گفت: به مناسبت ایام دهه فجر جشن پیروزی انقلاب اسلامی در اماکن متبرکه در سطح استان تهران برگزار می گردد.

همچنین مسابقات قرآنی ، مراسم معنوی شبی با قرآن ، ایجاد نمایشگاه عکس و کتاب و پوستر با هدف معرفی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، عطر افشانی قبور شهدای 15 خرداد و شهدای گمنام، آذین بندی بقاع متبرکه، ایستگاه صلواتی در اماکن متبرکه از دیگر برنامه‌هایی است که تدارک دیده شده است.

سجادی گفت: بازدید از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس و ارائه خدمات درمانی به صورت رایگان از جمله برنامه هایی است که در این دهه برگزار می شود.

گفتنی است پنج ایستگاه صلواتی جهت پذیرایی از مردم در روز راهپیمایی 22 بهمن از سوی اداره کل اوقات و امور خیریه استان تهران برپا می گردد.