بازدید از اماکن تاریخی در آذربایجان شرقی برای خبرنگاران رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین اسماعیلی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تصمیم در پی رایزنی انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی مبنی بر ارائه تسهیلات مناسب برای فعالیت خبرنگاران در اماکن تاریخی اتخاذ شده است.

وی یادآور شد: این امکان در راستای تکریم قشر تلاشگر، ‌متعهد و آزاداندیش اهالی مطبوعات آذربایجان شرقی به وجود آمده است.

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: در پی اعلام سرپرست سازمان، بخش نامه یاد شده به تمام موزه ها و اماکن تاریخی ابلاغ شد.

اسماعیلی یادآور شد: بازدید خبرنگاران از موزه ها و اماکن تاریخی این استان با ارائه کارت شناسایی انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی، رایگان خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد:‌ این تصمیم بر افزایش آشنایی و فعالیت خبرنگاران در معرفی جاذبه های فرهنگی تاریخی آذربایجان شرقی موثر واقع شود.