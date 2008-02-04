94 درصد مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به هرمزگان عملیاتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در هرمزگان، عبدالعلی صاحب محمدی، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های کشوری و استانی که به منظور بازدید از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به هرمزگان سفر کرده اند، افزود: 287 پروژه در تعهدات سفر رئیس جمهور به هرمزگان بوده است که 158 پروژه آن به اتمام رسیده و 88 پروژه دیگر تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: در بخش سرمایه گذاری در استان رقمی معادل 14 هزار و 680 میلیارد تومان در دو بخش دولتی و خصوصی هدف گذاری شده است که هفت هزار و 160 میلیارد تومان از سرمایه گذاری ها در حال حاضر در دست اجراست و بخشی معادل هفت هزار و 520 میلیارد تومان دیگر در قالب انعقاد قرارداد و مراحل نهایی آن قرار دارد.

صاحب محمدی یادآور شد: هرمزگان بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده هدف گذاری تولید سالانه 10 میلیون تن فولاد را داشته است که در نیمه اول سال 88 ظرفیت تولید فولاد در هرمزگان به سه میلیون تن در سال خواهد رسید.

استاندار هرمزگان ادامه داد: طرح توسعه پالایشگاه هرمزگان به منظور تولید 320 هزار بشکه در روز وارد مراحل پایانی خود می شود و بر این اساس هرمزگان به قطب تولید محصولات نفتی و پتروشیمی کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: احداث دو پالایشگاه جدید دیگر نیز به ظرفیت 300 و 360 هزار بشکه در روز طی برنامه سه ساله به زودی آغاز خواهد شد.

صاحب محمدی گفت: در بخش برق استان نیز هدف گذاری شش هزار و 200 مگاواتی برق به عنوان چشم انداز آتی بخش انرژی استان در نظر گرفته شده که دو هزار مگاوات آن هم اکنون در حال تولید و دو هزار مگاوات آن نیز تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

در این سفر، جوانفکر، مشاور ارشد رئیس جمهور، خبرنگاران را همراهی می کند.