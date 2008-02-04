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۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

پیکر مرحوم کاظمی دینان از مقابل مجلس تشییع شد

پیکر مرحوم سید محمود کاظمی دینان نماینده سابق سه دوره مجلس از حوزه نمایندگی آمل و لاریجان و پدر دو شهید گرانقدر دفاع مقدس صبح امروز از مقابل مجلس شورای اسلامی تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که باهنر نایب رئیس اول و ابوترابی نایب رئیس دوم، اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان و کارکنان مجلس حضور داشتند، محمدرضا باهنر در سخنانی با بیان اینکه نمایندگان امروز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه این  مرحوم جلسه کمیسیون تلفیق را تعطیل کرده اند ، گفت: آن مرحوم همواره به دنبال خدمت رسانی به مردم بود.

باهنر گفت: تمام هم و غم مرحوم کاظمی دینان این بود که در راه آرمان های معنوی انقلاب اسلامی و خدمت به مردم عزیز کشورمان گام بردارد و همواره به نمایندگان نماز اول وقت، زنده نگهداشتن یاد شهدا و تبعیت از ولایت مطلق فقیه را یادآور می شد.

وی از ساده زیستی، انصاف و تلاش برای خدمت رسانی به مردم به عنوان خصیصه های خوب او یاد کرد.

باهنر در پایان با بیان اینکه نمایندگان امروز در مراسم تشییع پیکر مرحوم احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس ششم نیز شرکت کردند، یاد و نام این دو نماینده مرحوم را گرامی داشت.

مرحوم کاظمی دینان متولد سال 1318 در شهر آمل بود و در طول دوران دفاع مقدس دو پسر خود را تقدیم حضرت دوست کرد. وی نماینده دوره های سوم، چهارم و ششم مجلس شورای اسلامی بود و آخرین سمت او ریاست شورای ایثارگران سازمان صدا وسیما بود.

کد مطلب 632698

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