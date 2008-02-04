مجوز تاسیس صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی صادر شد

سید حسن علم الهدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این صندوق با هدف ایجاد زمینه مشارکت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری و حمایت مادی و از پژوهشگران و فناوران، تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناورانه، ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی غیر دولتی و تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و استفاده از نتایج آنها با حضور وزرای چهار وزارتخانه علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تشکیل می شود، تاسیس خواهد شد.

وی یادآور شد: پس از صدور مجوز تاسیس این صندوق از سوی وزارت علوم در حال حاضر برای ثبت شرکت و افتتاح حساب و در نهایت تشکیل مجمع عمومی سهامداران تا پایان سال جاری اقدام می شود.

علم الهدایی در خصوص میزان سرمایه و ترکیب سهامداران این صندوق اظهار داشت: میزان جذب سرمایه برای تاسیس این صندوق هفت میلیارد ریال بوده است که 77 درصد سهام آن توسط بخش خصوصی و 23 درصد آن توسط بخش دولتی تامین شد.

وی عنوان کرد: ترکیب سهام داران این صندوق به صورتی است که بیشتر شامل موسسات خصوصی است که این امر حاکی از اعتماد این بخش نسبت به عملکرد پارک علم و فناوری خراسان است.

علم الهدایی مجموع تعهد بخش دولتی را یک میلیارد و 570 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: سهم بخش غیر دولتی پنج میلیارد و 440 میلیون ریال است.

عضو دانشگاه علمی دانشگاه فردوسی افزود: تاکنون 34 موسسه دولتی، غیردولتی و شخصی حقوقی به عنوان سهامداران در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.

وی افزود: استانداری خراسان رضوی پارک علم و فناوری خراسان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه تربیت معلم سبزوار از جمله موسسات دولتی سرمایه گذار در این صندوق هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: 27 موسسه خصوصی در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.