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۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

حضور بسیجیان در انتخابات مجلس هشتم تعیین کننده است

حضور بسیجیان در انتخابات مجلس هشتم تعیین کننده است

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی منطقه مقاومت بسیج آذربایجان غربی گفت: حضور بسیجیان در صحنه های انتخابات سرنوشت ساز و تعیین کننده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ بهروز حسن زاده، ظهر امروز در نشست سیاسی کارکنان بسیجی ادارات آذربایجان غربی در ارومیه با اشاره به نقش ممتاز ایران در منطقه خاورمیانه و تلاش دشمن برای مانع تراشی در برابر پیشرفتهای انقلاب افزود: هم اکنون نظام اسلامی در مسیر عزت و افتخار قرار دارد و تلاش بدخواهان برای جنجال آفرینی علیه ایران اسلامی بی نتیجه است.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات هشتمین دوره مجلس اظهار داشت: مردم همیشه در صحنه کشورمان بار دیگر با حضور پرشکوه خود در پای صندوق های رای و با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه تمام نقشه های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی خواهند کرد.

سرهنگ حسن زاده با اشاره به نقش بسیجیان در برهه های مختلف نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد: به ثمر رسیدن و ماندگاری نظام و انقلاب در سایه تلاشهای بسیجیان و مجاهدت های بسیج وار مردم محقق شده و امروز در صحنه حساس انتخابات نیز بسیجیان باید با حضور حداکثری خود توطئه های استکبار را خنثی کنند.

این نشست با بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل روز سیاسی کشور خاتمه یافت.

کد مطلب 632710

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