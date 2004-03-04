نسل نو ، من را به نگاه دوباره مجبور مي كند

به گزارش خبرنگار هنري مهر ، " بيل وود رو" درباره فضاي نمايشگاهي موزه هنرهاي معاصر تهران گفت : معماري موزه هنرهاي معاصر تهران بسيار جذاب و از نظر نور و محيط نمايشگاهي بسيار مطلوب است ، تنها ايراد آن سقف كوتاه آن نسبت به استاندارد هاي جديد است كه اين مسئله با توجه به زمان ساخت آن قابل اغماض است .

وي در باره اثر خود در نمايشگاه پيشگامان مجسمه انگلستان به نام " در خودرو ، ميز اطو ، ماشين لباسشويي دو قلو با آرايش و كلاه سرخپوستي " گفت : برخلاف آنچه برخي از بينندگان اثر فكر مي كنند نتيجه نهايي شكل اين اثر به هيچ عنوان اتفاقي نبوده است بلكه طرح اوليه دقيق و فكر كافي براي ساخت آن وجود داشته است . اين اثر در سال 1981 خلق شده است و هنوز به هنگام ديدن آن تاثير زيادي بر من مي گذارد . برخي از آثارم به گونه اي است كه پس از 10 سال ديگر نمي توانم به آن ها نگاه كنم اما اين اثر چيزي متفاوت است .

وي در رابطه با مجسمه سازان نسل نو انگلستان گفت : آثارهنرمندان نسل نو ( هنرمندان بعد از وودرو 55 ساله ) برايم جالب است . بسياري از هنرمندان اين نسل هنرمندان خوبي هستند . اين هنرمندان از اعتقادات زيبايي شناسي جالبي برخوردارند . در واقع من آثار انها را دنبال مي كنم و هرگز فكر نكرده ام در آثار آنها مطلب نويي براي يادگرفتن وجود نداشته باشد . هنرمندان نسل نو همواره من را مجبور كرده اند تا دوباره به خودم نگاه كنم و چيز هاي جديدي د رخودم كشف كنم و يا خود را اصلاح كنم .

وي در پايان دررابطه با ايران و رابطه فرهنگي بين دو كشور گفت : من از طرف بريتيش كنسول به ايران فرستاده شده ام ، دواقع در ابتدا نسبت به امنيت ايران ترديد داشتم اما اين كشور و اقعا كشوري امن است ، در حال حاضر علاقه مندم بدانم نوجوانان و جوانان ايراني بيشتر به چه موضوعاتي علاقه مندند ، همچنان كه اين موضوع برايم جالب شده است تا بدانم در ارتباط با ايران وفرهنگ آن در بريتانيا چه كتاب هايي چاپ شده است . به هر صورت گمان مي كنم نمايش آثار مجسمه انگستان در تهران باعث برقراري يك گفت و گوي فرهنگي شده است .