ایجاد بانک DNA بیماران کلیوی و بافت انسانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس بصیری امروز در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلولی و مولکولی با بیان اینکه این آزمایشگاه با هزینه بالغ بر 160 میلیون تومان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شد، گفت : توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه بیماریهای کلیوی و مجاری ادرای، اجرای پژوهشهای بنیادی اپیدمیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی کشور، تنظیم اسناد پزشکی در ارتباط با بیماریهای کلیوی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی از جمله مأموریتهای این آزمایشگاه است.

وی به اولویتهای پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلولی و مولکولی اشاره کرد و گفت: نئو پلاسمای دستگاه ادراری، سنگهای ادراری و درمانهای لاپاروسکوپی و پیوند کلیه از جمله اولویتهای پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلولی و مولکولی است. ضمن اینکه این آزمایشگاه با کمک کارشناسی پژوهشکده رویان راه اندازی شد و در حال حاضر نیز تفاهم نامه همکاری به مدت 2 سال با این پژوهشکده منعقده شده است.

رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلولی و مولکولی از راه اندازی بانک DNA بیماران مبتلا به بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری و همچنین بانک بافت انسانی در آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلولی و مولکولی خبر داد و گفت: این آزمایشگاه با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد امکان کارهای ژنتیکی را نیز دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر این آزمایشگاه برای تهیه بانک DNA در مرحله تصویب شورای پژوهشی است و طرحهای سلولی مرتبط با کلیه نیز در مرحله انتخاب سلول با هدف نهایی مهندسی بافت، سل تراپی در مرحله داوری و تصویب طرح قرار دارد.

بصیری با اشاره به برخی فعالیتهای مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی گفت: تاکنون 165 پروژه مصوب در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی داشتیم که از این تعداد 83 پروژه به نتیجه رسیده و 82 پروژه در دست انجام است. 19 پروژه نیز به صورت چند مرکزی در دستور کار قرار دارد.