همکاری شهرداریهای تهران و مشهد در زمینه حمل و نقل شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این توافق نامه تبادل اطلاعات در مورد فن آوری سیستم های حمل ونقل هوشمند وکنترل ترافیک وزیر ساخت های مخابراتی به منظور انتقال تصاویر دوربین های نظارت تصویری مورد تاکید قرار گرقته است.

بر اساس این گزارش تبادل اطلاعات در مورد ساختار سازمانی وشرح وظایف کارکنان ،بر گزاری جلسات کارشناسی ودوره های آموزشی ،تبادل نظر در خصوص اسناد فنی مناقصه ها وروش بهینه برگزاری مناقصات وارسال انتشارات وکتب علمی منتشره از جمله مفاد موافقت نامه مذکور است.

گفتنی است توافق نامه فوق به امضای بهنام خوشنودی قائم مقام معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران و هوشمند خندان دل معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران مشهد رسیده است.