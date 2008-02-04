  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۰۲

با امضای موافقت نامه آغاز شد؛

همکاری شهرداریهای تهران و مشهد در زمینه حمل و نقل شهری

همکاری شهرداریهای تهران و مشهد در زمینه حمل و نقل شهری

معاونین حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران ومشهد در زمینه سیستم های حمل ونقل شهری وبرگزاری دوره های آموزش فرهنگ ترافیک موافقت نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این توافق نامه تبادل اطلاعات در مورد فن آوری سیستم های حمل ونقل هوشمند وکنترل ترافیک وزیر ساخت های مخابراتی به منظور انتقال تصاویر دوربین های نظارت تصویری مورد تاکید قرار گرقته است.

بر اساس این گزارش تبادل اطلاعات در مورد ساختار سازمانی وشرح وظایف کارکنان ،بر گزاری جلسات کارشناسی ودوره های آموزشی ،تبادل نظر در خصوص اسناد فنی مناقصه ها وروش بهینه برگزاری مناقصات وارسال انتشارات وکتب علمی منتشره از جمله مفاد موافقت نامه مذکور است.

گفتنی است توافق نامه فوق به امضای بهنام خوشنودی قائم مقام معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران و هوشمند خندان دل معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران مشهد رسیده است.

کد مطلب 632722

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها