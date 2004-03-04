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۱۴ اسفند ۱۳۸۲، ۹:۵۶

رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد :

قانون شوراها بايد تجديد نظر شود

رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد گفت : قانون فعلي شوراها پاسخگوي نياز شهر ها نيست و براي ارائه خدمات بهتر به شهروندان بايد اين قانون مورد تجديد نظر قرار گيرد .

به گزارش خبرگزاري مهر سيد علي اكبر رزمي افزود : در قانون فعلي ، شوراها از اختيارات كافي برخوردار نيستند و نمي توانندبه طور كامل براي رفع معضلات و مسائل شهري برنامه ريزي كنند به همين علت دولت بايد شوراها را به خصوص شوراهاي كلان شهرهايي مانند مشهد را به عنوان شهر ملي و فراملي بپذيرد .

وي ادامه داد: شهر مشهد به علت داشتن شرايط خاص خود وارائه خدمات بهتر به زائران امام رضا (ع) نيازمند اعتبارات بيشتر است .

محمد رضا فاكر منتخب اول مردم مشهد در هفتمين دوره انتخابات مجلس هفتم نيز با حضور در سي و چهارمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر مشهد گفت : مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر محل تسويه حسابهاي شخصي و جناحي نيست بلكه بايد به جاي حرفهاي گزنده و نگران كننده در فكر خدمت گزاري بدون منت به مردم باشيم .

وي  ادامه داد : اعضاي شوراي شهر نبايد رابطه خود را با مردم قطع كنند زيرا مسئوليت خدمت رساني را پذيرفته اند بنابر اين بايد با رفع مشكلات و تنگناها براي رفع مشكلات مردم تلاش كنيم .

کد مطلب 63273

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