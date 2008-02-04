منتقد فهیم مزاحم تئاتر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو صبح امروز دوشنبه 15 بهمن‌ماه در افتتاحیه سمینار یکروزه "نقد معاصر، تئاتر معاصر" در خانه هنرمندان گفت: "منتقد باید به حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی جامعه خود و حتی سطح بین‌الملل کاملا مسلط و به فرهنگ جامعه‌ای که ذائقه تئاتری در آن وجود دارد آگاه باشد."

معاون هنری وزیر ارشاد در ادامه افزود: "منتقد علاقمند و فهیم تئاتر مزاحم تئاتر نیست بلکه باعث رشد و تعالی هنر و جامعه خود می شود. منتقد به عوامل تئاتر کمک می کند تا به نقاط ضعف و قدرت خود پی ببرند و در بهبود و تقویت آنها بکوشند."

وی با بیان اینکه تئاتر همواره سعی کرده ارتباطی ثمربخش با تماشاگر داشته باشد و در عین حال اثر هنری زائیده ذهن هنرمند است، اظهار داشت: "گرچه هر اثری منبعث از واقعیات اجتماعی است ولی باز هم زائیده ذهن هنرمند است و نقد به عنوان پلی برای تعامل بین علم و هنر ایفای نقش و ارتباط مخاطب را با تئاتر برقرار می‌کند."

ایمانی خوشخو تصریح کرد: "نقد بررسی زیبایی و زشتی‌ها و تجزیه و تحلیل یک اثر نمایشی برای درک نکات و اندیشه های آن است. اساس نقد خردگرایی است و جوامعی که پرسشگری در آنها وجود دارد به نقد توجه خاص دارند. از آنجا که تئاتر نشانگر فرهنگ جامعه است، نقد می‌تواند محکی برای درک جایگاه فرهنگ در یک جامعه باشد."

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه نقد پل ارتباط گروه اجرا و مخاطب است، خاطرنشان ساخت: "یکی از روش های بهبودی تئاتر ایجاد زمینه مناسب برای بررسی متون و اجراهای نمایشی است و به طور کلی نقد در وضعیت تئاتر امروز ما می تواند تأثیرگذاری مثبتی داشته باشد."

امیررضا خادم، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز در این سمینار جایگاه منتقدان را در انتقال نقاط ضعف و قدرت هنر تئاتر بسیار مهم دانست و گفت: "من به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس خود را موظف می‌دانم جوابگوی سئوالات و اتفاقات در حوزه توسعه هنر کشور باشم. فرهنگ در کشور ما مظلوم است و هنر به عنوان یکی از بال‌های این حرکت پویا مستثنی از این امر نیست."

وی خاطرنشان ساخت: "برای اینکه شاهد رشد و حرکت در جریان تئاتر کشور باشیم عزیزان فعال و منتقدان تئاتر باید به بومی کردن تئاتر و هنرهای نمایشی اهمیت بیشتری بدهند. ما دارای هنرهایی نظیر پرده‌خوانی و نقالی هستیم که وارداتی نیستند و سالیان سال پیشینه تاریخی دارند. اگر به این نکته توجه داشته باشیم و فضایی راحت و سالم برای نقد ایجاد شود شاهد ثمرات بهتر و ارزنده تر در حیطه تئاتر خواهیم بود."

مجید سرسنگی دبیر بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر وجود کار نظری را در کنار کارهای عملی بسیار مهم دانست و گفت: "هر دو مقوله کنار هم باعث می شود شاهد بروز اتفاقات مثبت در تئاتر باشیم. به همین خاطر ستاد برگزاری جشنواره در کنار بخش های عملی بخش هایی را به فعالیت های نظری اختصاص داد."

وی افزود: "ما در ایام جشنواره کارگاههای آموزشی نظیر "تئاتر محلی برای مخاطب جهانی" کار مشترک انگلستان و کانادا، "تصویرسازی ذهنی و تخیلی" کار روسیه، "بدن متفکر" و "حرکت با هم" از آلمان و سمینار و کارگاه آموزشی تئاتر شرق نیز برگزار می کنیم."

کتایون حسین‌زاده دبیر سمینار نیز با بیان اینکه منتقد در پی خلوص و یافتن راهی برای پاک کردن غرض‌هاست، گفت: "کانون ملی منتقدان تئاتر و ستاد برگزاری جشنواره تئاتر فجر با هدف رسیدن به این جایگاه مطلوب اقدام به برگزاری این سمینار کردند. 41 درخواست و خلاصه مقاله برای دبیرخانه ارسال شد که 9 نفر برای ارائه مقاله از ایران و خارج انتخاب شدند."

یان هربرت رئیس کانون منتقدان جهانی و نصرالله قادری رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران از دیگر حاضرین در این مراسم بودند که برای آغاز این سمینار کوتاه سخنرانی کردند. اجرای برنامه هم بر عهده مهرداد رایانی مخصوص بود. سمینار یکروزه "نقد معاصر، تئاتر معاصر" امروز دوشنبه 15 بهمن تا ساعت 16 در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.