تجدید برگزاری چهار مناقصه با تذکر اداره‌ کل بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: این مناقصه‌ها جمعاً به مبلغ 5 میلیارد و760 میلیون ریال در شرکت آب و فاضلاب و سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی و شهرداری شهمیرزاد برگزار شده بود.

برخی از موارد عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات در این معاملات شامل پذیرش چک به عنوان تضمین شرکت در معاملات دولتی، قرار ندادن اسناد مناقصه در سه پاکت الف، ب و ج (به موجب بند«ب» ماده 16 قانون برگزاری مناقصات)، رعایت نکردن بند«د» ماده 5 قانون مناقصات (مبنی بر حضور شخص رئیس‌دستگاه در کمیسیون معاملات مناقصه‌های دو مرحله‌ای) و عدم حضور شخص ذیحساب در کمیسیون معاملات (به موجب بند 2 قسمت«الف» ماده 5 قانون مناقصات) بود.

گفتنی است: این مناقصه‌ها با تذکر بازرسان اداره‌کل بازرسی سمنان و اقدام دستگاه‌های برگزار کننده این معاملات ابطال و تجدید گردید.