  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۰۰

تجدید برگزاری چهار مناقصه با تذکر اداره‌ کل بازرسی

با تذکر بازرسان اداره‌ کل بازرسی سمنان، مناقصه‌های برگزار شده در چهار دستگاه اجرایی این استان به دلیل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات ابطال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:  این مناقصه‌ها جمعاً به مبلغ 5 میلیارد و760 میلیون ریال در شرکت آب و فاضلاب و سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی و شهرداری شهمیرزاد برگزار شده بود.

برخی از موارد عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات در این معاملات شامل پذیرش چک به عنوان تضمین شرکت در معاملات دولتی، قرار ندادن اسناد مناقصه در سه پاکت الف، ب و ج (به موجب بند«ب» ماده 16 قانون برگزاری مناقصات)، رعایت نکردن بند«د» ماده 5 قانون مناقصات (مبنی بر حضور شخص رئیس‌دستگاه در کمیسیون معاملات مناقصه‌های دو مرحله‌ای) و عدم حضور شخص ذیحساب در کمیسیون معاملات (به موجب بند 2 قسمت«الف» ماده 5 قانون مناقصات) بود.

گفتنی است: این مناقصه‌ها با تذکر بازرسان اداره‌کل بازرسی سمنان و اقدام دستگاه‌های برگزار کننده این معاملات ابطال و تجدید گردید.

 

کد مطلب 632732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها