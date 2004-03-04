مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- پس از وقوع انفجارات خونين روز عاشورا در كربلا و كاظمين و انتقادهاي گسترده رهبران مذهبي و مردم عراق به خاطر سستي مقامات آمريكايي در تأمين امنيت مردم، مقامات آمريكايي با متهم كردن اعضاي شبكه تروريستي القاعده و مهاجمان و بمب گذاران خارجي به عنوان عاملان اين جنايت، از اتخاذ تدابير شديد امنيتي در مناطق مرزي و مداخل ورودي عراق خبر دادند.

- پس از اينكه مقامات آمريكايي " القاعده" را مسئول انفجارات روز عاشورا در كربلا و كاظمين معرفي كردند و آن را جنگ مذهبي عليه شيعيان عنوان كردند، اعضاي شبكه تروريستي القاعده با انتشار بيانيه اي مسئوليت كشتار شيعيان عزادار در كربلا و كاظمين در روز عاشورا را رد كردند.

- در پي درگيري و خشونت شديد بين شورشيان هائيتي و نيروهاي دولتي، نيروهاي آمريكايي و فرانسوي با حاضر كردن نيروهاي خود در " پورتو پرينس" پايتخت هائيتي موافقت شورشيان براي خلع سلاح را كسب كردند.

- در حمله موشكي هلي كوپترهاي رژيم صهيونيستي به اتومبيل سه تن از اعضاي جنبش حماس و هدف قرار دادن آنها در نوار غزه، آنها را به شهادت رساندند.

- " جان كري" سناتور دموكرات آمريكايي و پيروز انتخابات مقدماتي حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري آمريكا با انتخاب قطعي براي رقابت با جرج بوش كانديداي جمهوريخواه رياست جمهوري در تلاش براي يافتن حاميان جديد براي تبليغات رياست جمهوري است.

- در پي تهديد شدن جدي مقامات فرانسوي توسط گروهي موسوم به ( AZF) به خاطر تهديد به كارگذاري 10 بمب در شبكه راه آهن سراسري فرانسه و درخواست پنج ميليون دلار براي خنثي كردن بمب ها، ديروز 10 هزار كارگر شبكه راه آهن فرانسه براي پاكسازي خطوط راه آهن اين كشوربسيج عمومي شدند.



- در پي اعلام مسئولان انتخابات ونزوئلا در مورد ناكافي بودن تعداد رأي ها براي برگزاري رفراندوم در اين كشور در درگيري بين مخالفان و نيروهاي دولتي دو تن كشته شدند.