اسنادی برای مبارزه با نقض حقوق بشر در عراق ارائه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شورای علمای مسلمان عراق، سال گذشته سال افزایش اشغالگری، جنگ و درگیری در عراق بوده است، به طوری که طی سال گذشته صدها زن، کودک و افراد مجهول الهویه در بغداد به خاک و خون کشیده شدند.

بسیاری از مردم این کشور هجرت کردند و یا از این کشور خارج شدند و یا برای رها شدن از این فشارها از مناطق خود خارج و به مناطق دیگر رفتند.

بخش حقوق بشر شورای علمای مسلمان عراق در این راستا فعالیتهایی انجام داد تا ضمن کاهش فشار و هتک حرمت مسلمانان، حقوق از دست رفته آنها را تا حدی به آنها باز گرداند.

طی این فعالیتها مسئول بخش حقوق بشر شورای علمای مسلمان عراق با برعهده گرفتن ریاست گروهی از دستگیرشدگانی که از شکنجه زندانهای اشغالگران امریکایی در عذاب بودند، در دادگاه بین المللی ترکیه خواستار بازگرداندن حق آنها شد.

از سوی دیگر طی تماس با سازمان بین المللی صلیب سرخ وابسته به امور دستگیرشدگان خواستار اجرای تدابیری برای این گروه شد.

توزیع قرآن میان زندانهای عراق، هماهنگی با بخشهای دیگر حقوق بشر در شاخه‌های قضایی و نگهبانیها از دیگر فعالیتهای این بخش به شمار می‌رود.

تأسیس دفتر حقوق بشر شورای مذکور در اردن و بستن تعدادی از دفاتر غیر فعال و یا جریمه کردن آنها از دیگر اقدامات بودند. ارائه فیلم، اسناد و مدارک معبتر و موثق به منظور نشان دادن هتک حرمت و زیرپا گذاشتن حقوق بشر نیز صورت گرفته است.

توزیع مواد غذایی با همکاری بخش کمک رسانی جهت کمک به خانواده‌های مهاجر در مناطق مختلف عراق، توزیع مبالغی پول میان این خانواده‌ها و توزیع لباس و دیگر احتیاجات آنها از دیگر فعالیتهای این بخش بوده‌اند.