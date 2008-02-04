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۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

افزایش پنج برابری ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور

افزایش پنج برابری ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور

ساری - خبرگزاری مهر: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور حدود پنج برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرحهای مخابراتی شرق مازندران در روستای آسیابسر بهشهر افزود: ظرفیت تلفن همراه از هفت میلیون مشترک در آغاز فعالیت دولت نهم به 30 میلیون مشترک در سال جاری رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد دفاتر آی سی تی روستایی کشور در دو سال گذشته 936 طرح بوده که این میزان اکنون به چهار هزار دفتر روستایی و طرح آی سی تی افزایش یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رشد چهار برابری احداث دفاتر روستایی در کشور تصریح کرد: پیشرفت در طرح های مخابراتی دولت نهم چشمگیر بوده است.

خسروی یادآور شد: پیشرفتهای فراوانی در طی دو سال گذشته در زمینه واگذاری تلفن همراه و ثابت در کشور صورت گرفته است.

ابوطالب شفقت استاندار مازندران نیز در سخنانی گفت: 869 هزار دایری تلفن ثابت و 800 هزار تلفن همراه در استان در اختیار مشترکان قرار دارد.

برای توسعه طرح های مخابراتی بهشهر و نیز جهت تقویت سوییچ مراکز، تلفن همراه، جی اس ام و آی سی تی روستایی 50 میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 632780

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