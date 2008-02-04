کمپهای ترک اعتیاد در کرج شناسایی می شوند

فرماندار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مراکز ترک اعتیاد برای شروع فعالیت نیازمند ثبت اساسنامه و اخذ مجوز فعالیت هستند اما در برخی موارد مشاهده می شود که این کمپها تنها با ثبت اساسنامه فعالیت خود را آغاز کرده اند درحالیکه شروع فعالیت این مراکز باید با پرکردن فرم ( B ) پس از ثبت اساسنامه و دریافت مجوز همراه باشد.

محمدجواد کولیوند افزود: داشتن مجوز برای این سازمانهای مردم نهاد به دلیل انجام فعالیتهای تزریقاتی و بهداشتی و لزوم نظارت بر عملکرد آنها از سوی شبکه بهداشت ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: طرح شناسایی کمپها از مدتی قبل در اداره بهزیستی شروع شد اما کمپهای یاد شده یا مراجعه نکرده اند یا تنها به پر کردن فرم اکتفا کرده اند و این اقدام باید به طور جدی پیگیری شود.

فرماندار با تاکید بر شناسایی این کمپها مسئولان بهزیستی شهرستان را ملزم کرد با تعیین زمان برای اخذ مجوز فعالیت برای این مراکز تا پایان سال، در صورت عدم مراجعه و دریافت مجوز با این مراکز برخورد قانونی کنند.