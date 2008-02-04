شش میلیارد زکات در خراسان رضوی جمع آوری شد

علی روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پیگیری برنامه های ستاد احیاء زکات استان از طریق اعضای فعلی آن تحت نظر ائمه محترم جمعه انجام می شود و 300 درصد رشد زکات تحویلی امسال نسبت به سال 85 نتیجه فرهنگ سازی لازم و توجه مردم به این فریضه است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به پشتیبانی دولت و حوزه محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی و دفتر امور روستایی و مناطق محروم استانداری خراسان رضوی در جهت تشویق زکات دهندگان گفت: در این جهت ضمن شناسایی دهها پروژه عام المنفعه در طی پنج مرحله برای تخصیص اعتباری به مبلغ چهار میلیارد و 630 میلیون ریال در حال پیگیری و تامین منابع هستیم.

وی اظهار داشت: فعالیت ستاد زکات احیای کشور از ابتدای سال 83 شروع شده که به ریاست حضرت حجت الاسلام قرائتی و تحت مراقبتهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دست آوردهای عظیمی را من جمله فرهنگ سازی و احیاء و جذب زکات داشته است.

روحانی تصریح کرد: مبلغ سه میلیارد زکات دیگر از طریق سایر مراکز جمع آوری در سطح استان توسط معتمدین تحت نظر مسئولان محترم ذیربط وصول شده که در زمینه های امور عام المنفعه هزینه شده است.