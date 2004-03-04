فروش نقاشي هاي عراقي در اينترنت

نمونه اي از آثار هنرمندان عراقي

به گزارش خبرنگار هنري مهر از" آرت ويتائه" از ابتداي مارس 2004، نمايشگاهي براي فروش آثار هنري هنرمندان عراقي كه در قلب بغداد زندگي مي كنند با عنوان "زنده از بغداد" در سايت اينترنتي ArtVitae.com افتتاح شده است . اين نمايشگاه به منظور حمايت از هنرمندان عراق در شرايط دشوار پس از جنگ راه اندازي شده است .

هرچند غارت شدن موزه ملي آثار باستاني عراق طي هرج و مرج دوران محاصره كشور توسط نيروهاي امريكايي به خوبي توسط رسانه هاي دنيا پوشش داده شد ، اما درهمان زمان گالري هنر ملي و مركز هنري صدام نيز مورد چپاول و يغما قرار گرفته بود كه توجه چنداني به آن نشد . نابودي اين مراكز كه نقش حياتي در راهبرد هنر عراق داشتند باعث لطمه خوردن به هنرمندان فعال زيادي در عراق كنوني شده است . به همين دليل و در تلاشي براي بازسازي و احياي اين مراكز هنري ،ArtVitae.com با مشاركت "هوار گالري" ( Hewar Gallery) كه يك گالري هنري عراقي است نمايشگاه زنده در بغداد را كه اختصاص به فروش آثارهنرمندان مقيم عراق دارد ، به راه انداخته اند .

گفتني است سايت ArtVitae.com در ازاي خدماتي كه براي فروش اين آثار انجام مي دهد هيج گونه كارمزدي دريافت نمي كند و در واقع تمام خدمات خود را به رايگان در اختيار هنرمندان عراقي گذاشته است . نكته جالب توجه درهنر عراق اين است كه فاصله زماني بين جنگ خليج اول و دوم يكي از شكوفا ترين دوره هاي هنري عراق بوده است و هنرمندان عراقي توانسته بودند به بازار هاي ثروتمند هنر غرب نفوذ كنند ، در حالي كه اكنون هيچ كدام از بازار هاي قبلي در اختيار اين هنرمندان قرار ندارد .

در حال حاضر بسياري از هنرمندان عراقي براي امرار معاش مجبور به كار در حرفه هاي ديگري غير از تخصص هنري خود هستند .

گفتني است از جمله امكانات جالب توجه اي كه در اين بازار و نمايشگاه اينترنتي درنظر گرفته شده است امكان گفتگوي اينترنتي با هنرمندان از طريق ’chat’ ايجاد شده است . اين نوع ارتباط امكان بسيار جذابي براي درك درون مايه اثرو رودرويي مستقيم با هنرمندان به مخاطبين مي دهد .