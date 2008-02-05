  1. هنر
  2. سایر
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۳

رئیس مرکز رسانه های دیجیتالی:

نرم‌افزارهای کشور شناسنامه‌دار می‌شوند

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: به زودی نرم افزارهای کشور شناسنامه دار می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد، عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این خبر افزود: ساماندهی و توسعه آثار و محصولات دیجیتال فرهنگی در کشور یکی از وظایف و برنامه های اصلی ماست.

وی بر حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار در کشور تائید کرد و افزود: با ایجاد سازوکار گواهی ثبت و کد شناسایی نرم افزارها حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزارها حفظ می شود.

زارع پور گفت: از این پس در این مرکز مجوز تکثیر نرم افزار در کشور به صورت قانونی صادر و نرم افزارهای تولید شده به صورت تخصصی و محتوایی بررسی و ثبت می شود.

وی در پایان ثبت و شناسنامه دار شدن نرم افزارها را یکی از طرحهای مرکز مذکور دانست و اظهار داشت: ایجاد سامانه جامع و تحت وب صدور مجوز نشر کتاب، راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک وزارتخانه و شبکه ارتباط رایانه ای یکپارچه وزارتخانه و... از دیگر طرحهای این مرکز به مناسبت دهه مبارک فجر است. 

کد مطلب 632835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها