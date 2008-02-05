به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد، عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این خبر افزود: ساماندهی و توسعه آثار و محصولات دیجیتال فرهنگی در کشور یکی از وظایف و برنامه های اصلی ماست.

وی بر حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار در کشور تائید کرد و افزود: با ایجاد سازوکار گواهی ثبت و کد شناسایی نرم افزارها حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزارها حفظ می شود.

زارع پور گفت: از این پس در این مرکز مجوز تکثیر نرم افزار در کشور به صورت قانونی صادر و نرم افزارهای تولید شده به صورت تخصصی و محتوایی بررسی و ثبت می شود.

وی در پایان ثبت و شناسنامه دار شدن نرم افزارها را یکی از طرحهای مرکز مذکور دانست و اظهار داشت: ایجاد سامانه جامع و تحت وب صدور مجوز نشر کتاب، راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک وزارتخانه و شبکه ارتباط رایانه ای یکپارچه وزارتخانه و... از دیگر طرحهای این مرکز به مناسبت دهه مبارک فجر است.