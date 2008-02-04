اعطای مدرک مشترک با دانشگاههای خارجی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در نهمین جشنواره ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وجود 9 دانشکده، 16 بیمارستان، 10 هزار دانشجو و یک هزار و 300عضو هیئت علمی و 130 برنامه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: این دانشگاه 70 درصد رتبه های برتر کنکور سراسری را به خود اختصاص داده و 30 درصد آموزش های دانشگاه به جز آموزش های بخش دکتری حرفه ای به دوره های تحصیلات تکمیلی اختصاص دارد.

وی از راه اندازی و استقرار سیستم رایانه ای جامع آموزشی در این دانشگاه خبر داد و گفت: دولت الکترونیک باید کار خود را از دانشگاه آغاز کند و در این راه دانشگاهها باید سیستم های آموزشی و پژوهشی خود را به صورت الکترونیک نظام مند کنند.

لاریجانی از بازبینی آئین نامه نظام جامع اهدای جوایز آموزشی، پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس، برگزاری دوره ترکیبی MPH و راه اندازی دانشکده های علوم نوین و طب سنتی به عنوان فعالیت های مهم دانشگاه در یکسال اخیر در حوزه آموزشی نام برد.

وی اظهار داشت: دانشگاه در زمینه پروژه رتبه بندی دانشگاههای اسلامی با بخش آموزشی و پژوهشی سازمان کنفرانس اسلامی همکاری دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از راه اندازی رشته های اپیدمیولوژی، اخلاق پزشکی و آموزش پزشکی به صورت از راه دور در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: به زودی نرم افزار شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزش گذاری عینی اعضای هیئت علمی دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: نظام آموزش مداوم به صورت الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی تهران با 31 برنامه آموزشی و 100 امتیاز مداوم بازآموزی طراحی و راه اندازی شد.

لاریجانی از راه اندازی دوره فلوشیپ آموزش پزشکی و برگزاری کارگاههای بالینی در بیمارستانها به عنوان دیگر فعالیتهای آموزشی دانشگاه نام برد.

وی در خصوص برنامه های پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران به اجرای 31 قرارداد پژوهشی در زمینه آموزش اشاره کرد و گفت: ادغام افقی در برخی دروس رشته پزشکی، طراحی آموزش برقراری ارتباط در میان دانشجویان، همکاری در رتبه بندی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سراسر کشور و بازنگری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی از دیگر برنامه های این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: این دانشگاه 12 درصد هیئت علمی کشور را به خود اختصاص داده است و 33 درصد تولیدات علمی کشور در حوزه پزشکی به این دانشگاه اختصاص دارد.

وی سهم دانشگاه علوم پزشکی تهران را از کل ارجاعات به مقالات علمی کشور در سال 4/9 درصد برشمرد و گفت: اکنون سه مجله دانشگاه در ISI ، یک مجله در مدلاین و 5 مجله در اسکوپوس نمایه شده است و در سال گذشته 230 هزار بار مجلات دانشگاه دانلود شده اند.

لاریجانی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال گذشته حدود 8 میلیارد تومان بودجه از طریق مراکز خارج از دانشگاه جذب کرده است.

وی از سیاست های تشویقی و راه اندازی دفتر ثبت اختراع و ابداع در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از فعالیتهای عمده پژوهشی دانشگاه نام برد و گفت: ضریب تأثیر مقالات در اعطای تشویق ها به محققان دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است.