به گزارش خبرنگار مهر، جلد اول این مجموعه "تذکره نصرآبادی" نام دارد که قرار است از سوی نشر امیرکبیر منتشر شود.

بیگی حبیب آبادی - شاعر و محقق - درباره این مجموعه گفت: تذکره نویس به نوعی مورخ ادبی محسوب می شود و علت اینکه جایگاه حائز اهمیتی در ادبیات داشته این بوده است که زوایای پیدا و پنهان یک سرزمین را در قالب تذکره به رشته تحریر در می آورده است. گذشته از این تذکره های ادبی ما دارای ارزشهای اجتماعی بسیاری هستند و نکته جالب این است که بسیاری از این تذکره ها، حاصل کار شاعران گمنام است که تاکنون کسی به شکل مبسوط آنها را معرفی نکرده است. البته پیشتر زنده یاد "احمد گلچین معانی" در قالب دو جلد به تالیف تاریخ تذکره نویسی پرداخته بود اما من سعی کردم در این 10 جلد علاوه بر تشریح و معرفی تذکره های مختلف آنها را تلخیص و ساده نویسی کنم.

"تاملی در تذکره تحفه سامی" و "تذکره روز روشن" جلدهای دوم و سوم این مجموعه را تشکیل می دهند که طی ماه های آتی از سوی همان ناشر منتشر می شوند. "تذکره آتشکده آذر"، "تذکره ریاض الشعرا"، "تذکره مجمع الفصحا"، "تذکره ریاض العارفین" و... دیگر جلدهای این مجموعه اند.

پرویز بیگی حبیب آبادی همچنین گزیده اشعار خود را با عنوان "فصل سوم" آماده انتشار دارد. "زندگینامه مشفق کاشانی" و "فرهنگ شهید" از دیگر آثار آماده چاپ اوست که درحال حاضر مراحل حروفچینی را می گذراند.

"همگام با حماسه" نیز عنوان کتاب دیگری از این محقق ادبی است که به گردآوری قطعات نظم و نثر مردم کوچه و بازار درباره دفاع مقدس اختصاص دارد.