وضعیت حیات وحش کشور بسیار وخیم است

دکتر عبدالرضا باقری مدیر روابط عمومی انجمن حمایت از حیوانات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نزول 15 تا 20 پله ای کشور از نظر زیست محیطی در رتبه بندی جهانی نشان می دهد که سازمان حفاظت محیط زیست ازوضعیت مناسبی برخوردار نیست.

وی افزود: با توجه به برخی سوء مدیریت ها، وضعیت شکار در کشور، سرمای شدید و ... وضعیت حیات وحش در کشور بسیار وخیم است و باید تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود.

باقری تاکید کرد: یکی از مشکلات حیات وحش در حال حاضر وضعیت معیشتی محیط بانان است و آنها در کنار کار بسیار سخت، حقوق بسیار پایینی دریافت می کنند و به نظر فقط عشق به این کار آنان را در دفاع از حیات وحش یاری می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات ارزیابی زیست محیطی نیز تهدیدی جدی برای حیات وحش محسوب می شود، گفت: پارکهای ملی بدلیل وجود نمونه های مختلف جانوران و گیاهان از حساسیت زیادی برخوردارند بطوریکه حتی خروج یک نمونه گیاه یا جانور از آن ممنوع می باشد اما متاسفانه در حال حاضر ساخت و سازهایی در این پارکها دیده می شود که تاثیر به سزایی بر این نمونه های ناب خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی انجمن حمایت از حیوانات ایران در ادامه یادآور شد: پارکهای ملی وسعت کمی دارند و به راحتی می توان با اجرای یک طرح دقیق ، کاهش اثرات زیست محیطی، طرح های عمرانی را در خارج از پارکها مورد بهره برداری قرار داد ولی به دلیل ضعف مدیریت و عدم قدرت اجرایی سازمان حفاظت از محیط زیست این ساخت و سازها به راحتی دربرخی پارکهای ملی انجام می گیرد که از نمونه های آن می توان به ساخت و ساز در پارک ملی کویر و یا پارک خجیر که اولین پارک ملی ثبت شده در دنیاست، اشاره کرد.

وی با اشاره به راهکارهای کاهش مشکلات محیط زیست، تصریح کرد: استفاده از نیروهای مردمی و دلسوز که بدون هیچگونه چشم داشت به دفاع از محیط طبیعی می پردازند در این خصوص می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.