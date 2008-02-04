سایه سنگین اشتباهات اقتصادی بوش بر رقابتهای نامزدهای جمهوریخواه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : کاهش ‪ ۱۷‬هزار فرصت شغلی، آن هم فقط در ماه ژانویه برای حزب جمهوریخواه، گران تمام می ‌شود.

به نوشته این روزنامه، ابرهای توفان اقتصادی بر رقابتهای ریاست جمهوری سال ‪ ۲۰۰۸‬آمریکا سایه افکنده و اخبار مربوط به کاهش کم سابقه ‪ ۱۷‬هزار شغل در ماه ژانویه، نشانه ای روشن از رکود احتمالی اقتصاد در آمریکا است.

به نوشته این روزنامه، جمهوریخواهان هم‌ اکنون با باد مخالف اقتصادی روبرو هستند. میزان اشتغال می ‌تواند فشاری در این راه باشد و از دیرباز، کاخ سفید مقصر دوره‌ های سخت اقتصادی بوده و حتی شکوفایی اقتصادی را نیز به پای آن می ‌نویسند.

از نظر دموکراتها از دست رفتن مشاغل می‌تواند به تکمیل اظهارات ضد جمهوریخواهی در نطق‌ نامزدهای دموکرات کمک کند.

"آوستن گولزبی" یکی از اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو و مشاور ارشد اقتصادی "باراک اوباما" از نامزدهای حزب دموکرات در این باره می گوید : این یک امر اتفاقی نیست، این اوج روند نابسامانی است که ما در هفت سال گذشته شاهد بوده‌ ایم.

به گزارش مهر واشنگتن پست در ادامه مطلب خود نوشت : پیش بینیهای اقتصادی در رقابتهای سال ‪ ۲۰۰۸‬کفه ترازو را به نفع دموکراتها سنگین کرده است.

از سوی دیگر اوباما و سناتور هیلاری کلینتون همتای دموکرات وی از ایالت نیویورک در اظهارات خود بر مسئله اشتغال‌ زایی تمرکز کردند. کلینتون از این امر به عنوان "رکود دوم بوش" نام برد؛ ضمن اینکه اوباما این امر را با جمله "نتیجه هفت سال سیاستهای غلط اقتصادی بوش" توصیف کرد.

از دیگر نشانه ‌های مربوط به سیاستهای غلط اقتصادی دولت بوش، سکون در رشد اقتصادی، سکون در امر کاهش قیمت مسکن و از دست رفتن مشاغل بیشترین طنین را با خود به همراه داشته است.

بر همین اساس، فردا به طورهمزمان در22 ایالت آمریکا انتخابات درون حزبی برای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برگزار می شود و از همین رو این روز به سه شنبه بزرگ در آمریکا معروف شده است. بر اساس سنتهای آمریکا فرد پیروز در این روز چه از حزب دموکرات و چه از حزب جمهوریخواه قادر خواهد بود رقابتهای مقدماتی را تا زمان برپایی کنوانسیونهای حزبی در تابستان آینده با خیال آسوده طی کند و در نهایت به عنوان نامزد نهایی معرفی شود.