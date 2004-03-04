امروز در تاريخ

شهادت امام زين العابدين (ع) :





حضرت على بن الحسين ع ، سه سال پيش از شهادت امام على ع در روز پنجم شعبان سال 38 هجرى يا 15 جمادى الاولى همان سال، در مدينه ديده به جهان گشود . مادر مكرمه آن حضرت ، شهربانو و پدر بزرگوارشان حضرت امام حسين ع است . سجاد و زين العابدين از القاب مشهور آن امام همام مي باشد و اين القاب به دليل كثرت عبادت به آن حضرت اطلاق شده است . آن امام همام در طول عمر پر بر كتشان و در حوزه سياسي براى پيش راندن مسلمانان به سوى نفرت از بني اميه و افزودن حس مبارزه جويى با آنان، تلاش هاى موثرى را به انجام رساندند و در فرصتهاي مختلف ، مردم را بر ضد امويان تحريك مي كردند. آن امام همام براى آگاهى مردم، شيوه دعا را به كار گرفتند ، به گونه اي كه به گفته بسياري از عالمان علوم اسلامي دعاهاى آن حضرت، بازگو كننده رويدادهاى عصر آن حضرت اند .صحيفه سجاديه كه به زبور آل محمد مشهور است، اثر بي نظيرى است كه در جهان اسلام، پيوسته مورد توجه بزرگان و علما و مصنفان قرار گرفته است .







از ديگر آثار ارزنده به جا مانده از امام سجاد(ع )، مجموعه اى تربيتى و اخلاقى است به نام رساله الحقوق است كه امام(ع ) در آن وظايف گوناگون انسان را در برابر خدا ، خود و ديگران، با بيانى شيوا و گويا بيان كرده است. فعاليت هاي امام ع در حوزه اجتماعي نيز سر آمد همگان است . آن حضرت در طول عمر پر بر كتشان خدمات بسياري به بخش محروم جامعه آن ديار اعطا كردند كه رسيدگى به درماندگان، يتيمان، تهيدستان و بردگان بخشي از آنها ست .برخي از روايات بر اين نكته تاكيد دارند كه آن حضرت، هزينه زندگى صد خانواده تهيدست را عهده دار بود. بخش عمده اي اززندگي امام سجاد ع در واقعه كربلا و وقايع پس از آن مي گذرد . آن حضرت به دليل برخي كسالت هاي جسماني اجازه حضور در ميدان نبرد را نيافتند و وظيفه خود را در پيام رساني واقعه كربلا و همچنين افشاي طريق حكام جائر وشرح دقيق واقعه كربلا براي عامه مردم به انجام رسانيدند . آن امام همام سرانجام و در روز 12 و يا 25 محرم سال 95 هجرى، درمدينه، به دسيسه هشام بن عبدالملك، مسموم گرديد و در 56 سالگى به شهادت رسيد. مدفن آن حضرت در قبرستان بقيع در مدينه منوره واقع شده است.



ورود كاروان اسيران كربلا به كوفه :





در چنين روزي در سال 61 ه ق كاروان اسيران كربلا وارد كوفه شد . مردم كوفه در خيابانهاي اين شهر جمع شده بودند. برخي از مردم كوفه خرما و نان و گردو براي اسيران آورده بودند. در اين ميان زينب (س) گفت: صدقه برخانواده پيامبر، حرام است و نان و خرما و گردوي مردم كوفه را به كناري انداخت. همان روز، يا روز بعد، مردم قبيله بني اسد كه در نزديكي كربلا در «غاضريه» زندگي مي كردند پيكرهاي فرزندان و دوستان و ياران پيامبر (ص) و علي (ع) را كه رها مانده بودند، جمع كردند و بر آنان نماز خواندند، و امام حسين (ع) را در نقطه اي كه امروز مرقد اوست، ‌دفن كردند.

حضرت زينب س در ميان كوفيان چنين فرمودند :

«مردم كوفه! مردم مكار و فريبكار! مردم خوار و بي مقدار! بگرييد كه هميشه ديده هاتان گريان و سينه هاتان بريان باد! زني رشته باف را مانيد كه آنچه را استوار بافته است، از هم جدا سازد. پيمانهاي شما دروغ است و چراغ ايمانتان بي فروغ. مردمي هستيد لاف زن و بلند پرواز! خودنما و حيلت ساز! دوست كش و دشمن نواز! چون سبزه پارگين، درون بو گنده، برون سبز و رنگين، نابكار چون سنگ گور نقره آگين، چه زشت كاري كرديد! خشم خدا را خريديد و در آتش دوزخ جاويد خزيديد، مي گرييد؟!

بگرييد! كه سزاور گريستنيد، نه در خور شادمان زيستن. داغ ننگي بر خود نهاديد كه روزگاران برآيد و آن ننگ نزدايد. اين ننگ را چگونه مي شوييد؟ و پاسخ كشتن فرزند پيغمبر را چه مي گوييد؟ سيد جوانان بهشت و چراغ راه شما مردم زشت،‌ كه در سختي يارتان بود و در بلاها غمخوار. نيست و نابود شويد اي مردم داغدار.

هر آينه باد در دست داريد و در معامله اي كه كرديد زيانكار ! و به خشم خدا گرفتار و خواري و مذلت بر شما باد. كاري سخت زشت كرديد، كه بيم مي رود آسمانها شكافته شود و زمين كافته و كوهها از هم گداخته.

مي دانيد چگونه جگر رسول خدا را خستيد؟‌و حرمت او را شكستيد و چه خوني ريختيد؟‌و چه خاكي بر سر بيخيتيد؟ زشت و نابخردانه كاري كرديد؛ كه زمين و آسمان از شر آن لبريز است و شگفت مداريد كه چشم فلك خونريز است. همانا عذاب آخرت سخت تر است و زيانكاران را نه يار و نه ياور است.

اين مهلت، شما را فريفته نگرداند! كه خدا گناهكاران را زودازود به كيفر نمي رساند و سرانجام خون مظلوم را مي ستاند. اما مراقب ما و شماست و گناهكار را به دوزخ مي كشاند.» صداي مردم كوفه به گريه و ندبه بلند شده بود...

نوشته اند در كوفه در قصر ابن زياد بار عام داده بودند، تا همه مردم حاضر شوند و در جشن پيروزي ابن زياد شركت كنند. اسيران وارد مجلس ابن زياد شدند. زينب (س) كهن ترين جامه ها خود را پوشيده بود. آرام و ناشناس در كناري نشسته بود. فضه و سلمي و... دور او را گرفته بودند. عبيدالله كه به احتمال بسيار زينب (س) را شناخته بود براي تحقير پرسيد: اين زن كيست؟ زينب (س) به او پاسخي نداد. سه بار پرسيد: زينب (س) همچنان خاموش بود. يكي از زنان گفت: «اين زينب (س) است، دختر فاطمه (س) .

ـ عبيدالله بن زياد همه خشم خود را در جمله اي خلاصه كرد و گفت: سپاس خداوندي را كه شما را رسوا كرد و كشت و قصه و فتنه شما را دروغ گردانيد.

ـ زينب (س) گفت:

سپاس خداوندي را سزاست كه ما را به وجود محمد (ص) گرامي داشت و ما را پاك و پيراسته گردانيد. نه چنان است كه تو مي گويي. بلكه تبهكار، رسوا و بدكار تكذيب مي شود.

ـ ابن زياد گفت: كار خدا را با خاندانت چگونه ديدي؟

ـ زينب (س) گفت: «ما رايت الا جميلا»، جز زيبايي نديده ام. شهادت براي آنان مقدر شده بود. به سوي كشتن گاه خويش رفتند. بزودي خداوند آنان و تو را فراهم مي آورد تا در پيشگاه خداوند حجت آوريد و داوري خواهيد. نگاه در آن روز، پيروزي و رستگاري از آن كيست؟

مادرت به عزايت بنشيند پسر مرجانه!

ـ ابن زياد خشمگين و برافروخته، در حالي كه هيچگونه تسلطي بر خويش نداشت، به طرف زينب (س) يورش برد. «عمروبن حريث» او را آرام كرد و گفت: امير! او زن است. سخن زن كه اعتباري ندارد.!

ـ زينب (س) اين بار عباراتي را به زبان آورد، در اوج عاطفه، تصوير جاودان عاشورا، ...... گفت:

به خدا سوگند سالار مرا كشتي، شاخه هاي درخت زندگي ام را بريدي، ريشه ام را بركندي، اگر اينها دلت را خنك مي كند، خوشدل باش!

ـ در نبرد سخن، عبيدالله بن زياد بر خاك افتاده بود. آخرين كلامش با زينب (س) همين بود كه اين زن سجع مي گويد....

ـ سخنان زينب (س)، گفتگوي ابن زياد با حسين بن علي (ع)، و عاطفه جوشان رباب (س) (همسر امام حسين (ع)) ابن زياد را از برگزاري چنان مجلسي پشيمان كرده بود.





سيد عطاء الله مهاجراني ، پيام آور عاشورا ، انتشارات اطلاعات 1371



معاهده پاريس :

در چنين روزي در سال 1235هجري شمسي ، معاهده پاريس ميان دو دولت ايران و انگلستان امضا شد . پس از عزل امير كبير و در دوران آقا محمد خان نوري كه صد راعظمي خيانت پيشه بود ، اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ايران به سوي قهقرا گراييد . در اين زمان دوست محمد خان حاكم كابل سپاهي را تدارك ديد و قصد تصرف هرات را كرد . در اين ميان حاكم هرات از حسام السلطنه والي خراسان كمك خواست اما پس از ورود سپاهيان ايران به اين منطقه نسبت به آنان خيانت ورزيد و به آنان حمله كرد . حسام السلطنه هرات را محاصره نمود و نهايتا آن را تصرف كرد . انگليسي ها با در يافت اوضاع و وضعيت منطقه و اينكه افغانستان را يكي از اهداف استراتژيك خود مي دانستند ، منافع خود را در ضرر و زيان ديدند . بر اين اساس نيروهاي نظامي بريتانيا به سرعت عازم جنوب ايران شدند و جزاير خارك ، خرمشهر و بوشهر را به اشغال خويش در آوردند . ميرزا آقا خان پس از وقوع چنين اتفاقي تصميم به شناسايي دولت افغانستان گرفت و آن را در عهدنامه اي به نام عهد نامه پاريس معين ساخت . بنابر اين معاهده ايران تعهد كرد هرات را تخليه كند و ايضا تماميت ارضي كشور افغانستان را به رسمينت بشناسد و همچنين تمامي دعاوي مرزي خود را با اين كشور از طريق ميانجي گري به انجام بر ساند .



در گذشت دكتر محمد مصدق :





درچنين روزي در سال1345ه ش ، دكترمحمد مصدق نخست وزير ايران و يكي از قهرمانان نهضت ملي شدن نفت يده از جهان فروبست . دكتر محمد مصدق ، فرزند ميرزا هدايت الله در تهران ديده به جهان گشود .وي پس از طي دوره هاي مقدماتي در تبريز و تهران ، به عنوان مستوفي محاسب خراسان مشغو ل به كار شد . اين شغل روح پر تلاطم او را آرام نمي داد و به همين منظور به سوي نمايندگي مجلس شوراي ملي گام برداشت و از سوي مردم تهران در دوره اول مجلس شوراي ملي انتخاب شد اما به دليل پايين بودن سن وي از ميزان قانوني ، اعتبار نامه اش مورد تصويب قرار نگرفت . مصدق پس از آن براي ادامه تحصيل عازم فرانسه شد و در مدرسه علوم سياسي پاريس مشغول به تحصيل گرديد . وي سپس به سوئيس رفت و در دانشكده حقوق دانشگاه نوشاتل تا در يافت در جه دكتراي حقوق خصوصي به تحصيل ادامه داد . او از پايان نامه خود با نام «وصيت در حقوق اسلام» دفاع كرد . مصدق پس از آن به ايران بازگشت و به عنوان والي فارس مشغول به كار گرديد . وي چند بار به نمايندگي مجلس ، وزير ماليه و وزير امور خارجه منصوب شد و آخرين سمت او نخست وزيري در اوائل دهه سي شمسي بود . مصدق روي هم رفته دو سال و چهار ماه نخست‌وزير ايران بود، كه اين مدت شامل دو دوره است: آغاز نخست‌وزيري تا 25 تير سال 1331 .و از 30 تير همان سال تا كودتاي 28 مرداد سال 1332 .

در دوره اول به علت استقلال راي مقابل مقابل شاه ايستاد و نظرات خود را اعمال نمود .مهمترين اقدامات او در دوران نخست وزيري اش را مي توان در چند جمله خلاصه نمود : الف اخراج انگليسي‌ها از پالايشگاه جنوب، ب - تصويب نهايي قانون ملي شدن صنعت نفت ايران ، ج - پايان دادن به اختيارات شركت نفت ايران و انگليس و د - پيروزي در دادگاه لاهه.

نهايتا پس از دو سال و چهار ماه نخست وزيري ، با وقوع كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 وي ازقدرت خلع و پس از يك دادگاه به دوازده سال تبعيد محكوم گرديد .

او همچنين آثار شايان توجهي در حوزه حقوق از خود به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به اصول و قوانين ماليه ، دستور در محاكم ، حقوق پارلماني در ايران و اروپا ،مدارك حقوق اسلامي و وصيت در مذهب شيعه به ضميمه حقوق مدنيه و وصيت در حقوق اسلام اشاره كرد .

وي در روستاي احمد آباد قزوين ، در سال 1345 چشم از جهان فروبست .



تشكيل كميته امداد امام خميني ره :





درچنين روزي در سال1357هجري شمسي كميته امداد امام خميني تاسيس شد . سابقه اين كميته به سالهاي قيام امام خميني ره در 1342 و 1343 باز مي گردد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل آنكه يكي از اهداف و دغدغه هاي اصلي انقلاب اسلامي برقراري عدالت در سطح جامعه بود ، تاسيس نهادي با همين عنوان و وظيفه در دستور كار رهبر كبير انقلاب اسلامي قرار گرفت . اين نهاد در واقع بيست و دو روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي با فرمان خاص امام خميني ره به عنوان دومين نهاد انقلابي در ايران تاسيس شد . نهاد يادشده مستقيما زير نظر مقام ولايت به عنوان موسسه اي عام المنفعه و دايمي مشغول به كار شد . مركز كميته در تهران بود و مسوولين آن يك شوراي پنج نفره بودند كه بر اساس اساسنامه كميته ، در جهت شناخت انواع محروميت ها بر مي آمدند و كمك هاي مردمي را در ميان مستمندان توزيع مي نمودند . اين نهاد علاوه بر كمك هاي مادي در مسايلي چون رفع مشكلات آموزشي مناطق محروم ، رفع مشكلات جوانان در شرف ازدواج و تهيه وسايل زندگي براي آنان ، و...فعاليت مي نمود . علاوه بر اين كميته امداد امام خميني در كشور هاي مختلف نيز اقدام به انجام فعاليت هاي كمك رساني كرده است كه از ميان اين كشور هاي مي توان به لبنان ، افغانستان ،جمهوري آذر بايجان ، تاجيكستان و بوسني و هرز گوين اشاره كرد .



آغاز نشست هاي قرار داد 1975 الجزاير :

در چنين روزي در سال 1975 ميلادي نشست هاي تنظيم قرار داد الجزاير ميان دولتين ايران و عراق آغاز شد . يك ماه وونيم پس از كنفرانس استانبول در جريان كنفرانس سران عضو اروپا با ميانجيگري "هواري بومدين" رهبر فقيد الجزاير ملاقاتي ميان محمد رضا پهلوي( شاه ايران) و صدام حسين روي داد . نتيجه اين ديدارصدور قرار الجزاير بود . به موجب اين اعلاميه طرفين توافق كردند كه مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ ( خط فرضي كه از عميق ترين قسمت قابل كشتي راني بستر رودخانه عبور مي كند ) تعيين نمايند و در مرزها نيز يك كنترل دقيق و موثري به منظور رفع هر گونه نفوذي كه جنبه خرابكارانه داشته باشد اعمال نمايند . با هدف اجراي اين اعلاميه وزاري خارجه ايران ، عراق ، و الجزاير از چنين روزي در سال 1975 تا سيزدهم ژوئن به ترتيب در تهران ، بغداد ، الجزاير و بغداد گردهم آمدند . نتيجه اين چهار نشست امضاي عهدنامه مربوط به مرز مشترك و حسن همجواري ميان ايران و عراق بود كه در سيزدهم ژوئن سال 1975 صادر گرديد . اين عهدنامه داراي سه پروتكل ضميمه و يك الحاقيه بود :

پروتكل راجع به علامتگذاري مجدد سرزميني بين ايران و عراق .

پروتكل راجع به تعيين مرز در رودخانه هاي بين ايران و عراق

پروتكل مروبوط به امنيت در مرز ايران و عراق .

الحاقيه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه

عهدنامه 1975 داراي 4 موافقتانمه تكميلي نيز است كه در بيست و ششم دسامبر 1975 د ر بغداد به امضا رسيد .

اين موافقتنامه ها عبارتند از

موافقتنامه راجع به مقرررات مروبطو به كشتيراني در اروند رود

موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي

موافقتتنامه راجع به تعليف احشام

موافقتنامه راجع به كلانتران مرزي

عهدنامه مذكور و سه پروتكل منظم آن و چهار موافقتنامه تكمياي به تصويب قواي مققننه ايران و عراق رسيد .

نتيجتا بر اساس مفاد اين عهد نامه طرفين مرزهاي سرزميني خود را بر اساس پروتكل قسطنطنيه مورخع 1913 و صورتجلسه هاي كميسيون تعيين مرز مورخه 1914 بايد تعيين نمايند . مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعيين وامنيت و اعتماد متقايل را در مرزهاي طرفين ايجاد نمايند .

( بر گرفته ازكتاب روزها و رويدادها ، ج 2 )



غائله چهاردهم اسفند دانشگاه تهران :





در چنين روزي در سال 1359 برخي از گروهكهاي مخا لف برانداز و شماري از سران جريانهاي مختلف كه در اطراف بني صدر جمع شده بودند و در پشت وي پناه گرفته بودند دردانشگاه تهران دست به حركتي مذبوحانه زدند كه نتيجه آن تحت فشار قرار دادن نيروهاي انقلابي بود . اين عمل و تظاهرات و غائله در شرايط و اوضاع و احوالي روي مي داد كه جنگ آغاز شده بود و ايران در شرايط كاملا بحراني قرار داشت .



افتتاح خط آهن جديد در ايران :

در چنين روزي در سال 1377 ه ش ، خط آهن اردكان - چادرملو افتتاح شد .



قيام بر ضد دولت اطريش :