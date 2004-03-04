  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۰:۳۹

رييس سازمان امداد و نجات هلال احمر كشور در گفتگو با "مهر":

تمامي مصدومان ايراني حادثه كربلا تا عصر امروز به ايران منتقل مي شوند

در حادثه انفجار بمب در كربلا و كاظمين 112 زائر ايراني زخمي و حدود 70 نفر شهيد شده كه تا كنون 45 مجروح از مرز خسروي به ايران منتقل شده اند.

رييس سازمان امداد و نجات هلال احمر كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" صبح امروز 40 آمبولانس به همراه دو دستگاه آمبولانس اتوبوس مجدداً وارد عراق شده اند تا مابقي مجروحان كه شامل 5 نفر در نجف، 15 نفر در كربلا و 33 نفر در حله و 14 نفر در بغداد هستند را تا ظرف امشب وارد كشور كنند."

بيژن دفتري از استقرار و آماده باش نيروهاي هلال احمر در مرز خسروي خبر داد وافزود:" با توجه به اينكه قرار است تمامي مجروحان اين منطقه وارد ايران شوند، تمام نيروها در اين مركز مستقر هستند و آمادگي دارند تا به محض ورود مجروحان آنها را به بيمارستانهاي قصر شيرين و كرمانشاه انتقال دهند."


وي ادامه داد:" با توجه به انفجار مهيب در فاجعه كربلا شماري از شهداي ايراني قابل شناسايي نيستد و در حال حاضر تمامي شهدا در سردخانه هاي عراق هستند و به محض انتقال به ايران كار شناسايي دقيق آنها آغاز مي شود."

کد مطلب 63289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها