2148 موقوفه در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی باقری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در حال حاضر در استان بیش از 18 هزار و 789 مورد رقبه وجود دارد.

وی با عنوان اینکه استان زنجان به لحاظ درآمد وقف در سطح پائینی قرار دارد ادامه داد: کل شهر خدابنده (قیدار) وقفی است و در تلاش هستیم خدابنده را به عنوان یک شهر علمی و دینی بزرگ تبدیل کنیم.

باقری با اشاره به اینکه اطلاع رسانی ضعیف و غافل بودن افراد از برکات وقف در جامعه یکی از دلایل نگرش به وقف به عنوان عامل عقب ماندگی است، افزود: تمام سعی مسئولان امر در اوقاف همگانی کردن مقوله وقف در جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان همچنین در ادامه با اشاره به جایگاه عاشورا نزد مسلمانان گفت: جریان عاشورا به بعثت و غدیر صلابت بخشید.

باقری عاشورا را مهره اتصال مهدویت عنوان کرد و گفت: نقش آفرینی عاشورا تا قیامت ادامه خواهد داشت.

وی محافظت از این نهضت را یک تکلیف همگانی عنوان کرد و افزود: کسانی که درد دین دارند باید از مرزهای انقلاب اسلامی محافظت کنند زیرا انقلاب اسلامی ایران نیز نشات گرفته از نهضت عاشوراست.

باقری یکی از وظایف اوقاف و امور خیریه را تبین و ترویج موقوفات در راستای تعزیه و عزاداری امام حسین(ع) عنوان کرد و گفت: در همین راستا کنگره عاشورا پژوهشی با عنوان"عاشورا، انقلاب و انتظار" 17 بهمن در درالقرآن کریم زنجان برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ستاد این برنامه با سه کمیته تبلیغات، کمیته علمی و کمیته پشتیبانی برنامه های این کنگره را به اجرا در خواهند آورد.

باقری با عنوان اینکه 26 مقاله برتر در کنگره ارائه خواهد شد گفت: آفت زدایی شبهات عاشورا، استفاده بهینه از موقوفات مربوط به محرم، معرفی انقلاب به عنوان مصداق عاشورایی، تبین نهضت حسینی و تبین جایگاه انقلاب اسلامی در زمان غیبت، معرفی چهره های انقلاب و عاشورا به عنوان منتظران عاشورایی، مبارزه با هجمه های فرهنگی دشمن و تبین جایگاه واقعی وقف در جامعه از مهمترین اهداف این کنگره است.