فعالیت معاونین پژوهشی حوزه های علمیه برادران آغاز شد

مدیر کل امور پژوهشی مدارس علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : با معرفی 8 معاون پژوهشی در حوزه های علمیه قم و شهرستانها مرحله اول فعالیت معاونین پژوهشی مدارس علمیه سراسر کشور آغاز شد.

حجت الاسلام زارعی افزود: معاون پژوهشی در 6 مدرسه علمیه شهر قم شامل مدارس معصومیه، علوی، خاتم الانبیاء(ص)، شهیدین، حقانی، عسگرین(ع) و در دو حوزه علمیه امام حسن عسکری (ع) آمل و فیضیه بابل فعالیت خود از روز شنبه 14 بهمن آغاز کردند.

وی افزود: گسترش فرهنگ پژوهش، تربیت پژوهشگر، همکاری با معاونت آموزش مدارس علمیه با هدف گسترش فرهنگ آموزش پژوهش محور از مهمترین اهداف معاونین پژوهش حوزه های علمیه خواهد بود.