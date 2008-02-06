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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۴

فعالیت معاونین پژوهشی حوزه های علمیه برادران آغاز شد

فعالیت معاونین پژوهشی حوزه های علمیه برادران آغاز شد

فعالیت معاونین پژوهشی حوزه های علمیه برادران با معارفه 8 معاون پژوهشی آغاز شد.

مدیر کل امور پژوهشی مدارس علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : با معرفی 8 معاون پژوهشی در حوزه های علمیه قم و شهرستانها مرحله اول فعالیت معاونین پژوهشی مدارس علمیه سراسر کشور آغاز شد.

حجت الاسلام زارعی افزود: معاون پژوهشی در 6 مدرسه علمیه شهر قم شامل مدارس معصومیه، علوی، خاتم الانبیاء(ص)، شهیدین، حقانی، عسگرین(ع)  و در دو حوزه علمیه امام حسن عسکری (ع) آمل و فیضیه بابل فعالیت خود از روز شنبه 14 بهمن آغاز کردند.

وی افزود: گسترش فرهنگ پژوهش، تربیت پژوهشگر، همکاری با معاونت آموزش مدارس علمیه با هدف گسترش فرهنگ آموزش پژوهش محور از مهمترین اهداف معاونین پژوهش حوزه های علمیه خواهد بود.

کد مطلب 632936

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