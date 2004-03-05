8 ميليون دفترچه بيمه بيش از جمعيت كشور صادر شده است

دكتر محمد علي كوزه گر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : ضعف دستگاههاي بيمه گر در كنترل و نظارت صدور دفترچه هاي بيمه باعث شده تا افرادي سودجو به جعل و صدور دفترچه بيمه در كشور اقدام كنند و همين امر عاملي مي شود تا يك نفر از چندين دفترچه بيمه خدمات دريافت كند .

وي ادامه داد : تعداد بسياري از مردم به دليل چند شغله بودن از طريق كارفرمايان خود تحت پوشش سازمانهاي بيمه گر مختلف درمي آيند و دفترچه بيمه دريافت مي كنند و اين امر به نوعي باعث نوعي اختلال در فعاليت سازمانهاي بيمه گر مي شود.

كوزه گر گفت : دفترچه هاي بيمه سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر به دليل گستردگي خدمات بيش از دفترچه هاي بيمه خدمات درماني از سوي افراد سودجو به صورت جعلي صادر مي شود و اين در حالي است كه از سوي اين سازمان نظارت چنداني در اين خصوص صورت نمي گيرد .

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي يكي از اقدامات اساسي در رفع هم پوشاني بيمه اي در كشور را مكانيزه شدن دستگاههاي سازمانهاي بيمه گر دانست و خاطر نشان كرد : علاوه بر كنترل دقيق سازمانهاي بيمه گر بايد تمامي فعاليت هاي بيمه اي در سازمانهاي بيمه گر به صورت مكانيزه در آيد تا بتوان تا حد امكان از صدور دفترچه هاي بيمه جعلي در كشور جلوگيري كرد .