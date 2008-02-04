گروه ما آسان نیست / تیم ملی نا هماهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی افزود: حضور کلمنته در ایران بازتاب خوبی را در رسانه های آلمان داشته و باعث شده تا توجهات نسبت به تیم ما بیشتر شود.

وی با اشاره به بهبود آسیب دیدگی اش گفت: با رهایی از بند مصدومیت در دیدار آخر تیم فوتبال اینتراخت مقابل هرتابرلین 15 دقیقه بازی کردم که خوشبختانه توانستیم آن بازی را با برتری پشت سربگذاریم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز خوشحالی از بازگشت دوباره به ایران گفت: خیلی خوشحالم که پس از مدت ها دوباره به ایران آمده ام و می توانم تیم ملی را در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 همراهی کنم.

مهدوی کیا رقابت در گروه E مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی را برای تیم ملی فوتبال کشورمان دشوار خواند و گفت : تصور اشتباهی است که فکر کنیم ایران در گروه آسانی قرار گرفته است. با توجه به شرایطی که تیم ملی در ماه های اخیر داشته است نمی توانیم کار آسانی را در مصاف با تیم های با انگیزه ای چون سوریه، امارات و کویت داشته باشیم.

وی حضور اسکلت بندی اصلی تیم ملی در جام ملت های آسیا را مزیت تیم ملی فعلی عنوان کرد و گفت: تیم ما با توجه به اینکه دیرتر از دیگر تیم های آسیایی شکل گرفته در مقایسه با آنها نا هماهنگ تر است . اینکه بیشتر بازیکنان حاضر در جام ملت ها امروز تیم ملی را همراهی می کنند مایه امیدواری است که می تواند به هماهنگی و درک تاکتیکی آنها کمک کند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان انگیزه را یکی از ویژگی های مثبت تیم ملی فوتبال سوریه در مصاف با تیم ملی فوتبال کشورمان عنوان کرد و در خصوص تمایل خود برای انتخاب پست بازی در تیم ملی گفت: هنوز پست من در تیم ملی مشخص نشده اما شخصا تمایل دارم بیشتر روبه جلو بازی کنم.