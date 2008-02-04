1000 دستگاه پژو SLX 405 وارد بازار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم رونمایی از پژو SLX 405 با اعلام این مطلب گفت: پژو SLX 405 مدل بهبود یافته خودروی پژو 405 است که در همان کلاس ابعادی و با استفاده از عملکردهای جدید طراحی و عرضه می شود.

وی افزود: به منظور ارتقای ایمنی و عملکرد و ایجاد زیبایی، سیستم ها و زیر سیستمهای پژو 405 در مدل جدید بهسازی و به روز رسانی شده است.

منطقی اظهار داشت: انجام تغییرات مورد انتظار مشتری با بهبود عملکرد خودرو، حفظ و گسترش سهم بازار ایران خودرو در بخش خودروهای سواری متوسط، افزایش رقابت پذیری پژوه 405 و استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود با حداقل سرمایه گذاری از جمله اهداف عرضه خودروی جدید است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو یادآور شد که در مدل جدید 405، ضمن استفاده از سیستم بهبود یافته کنترل موتور (Valeo (EMS ، در غربیلک فرمان قابلیت نصب کیسه هوا ایجاد شده است.

وی قابلیت نصب سیستم ترمز ضد قفل (ABS) به صورت اختیاری و تغییر قفل در موتور جهت افزایش ایمنی و سهولت باز شدن در موتور در شرایط اضطراری را از جمله دیگر تغییرات ایجاد شده در این خودرو عنوان کرد و گفت: با ایجاد امکان بازشدن در صندوق از داخل کابین، امنیت خودرو و با استفاده از دو مخزن گاز 35 لیتری، فضای قابل استفاده صندوق عقب افزایش و مکانیزم تنظیم پشتی صندلی های جلو از چرخشی به اهرمی تغییر یافته است.