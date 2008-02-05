به گزارش خبرگزاری مهر، از دیگر برنامههای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران میتوان به طرح قرآن بخوانید جایزه بگیرید، حمایت از صعود دانشجویان قرآنی به تپه های کهف الشهداء و راهاندازی طرح شجره طوبی اشاره کرد.
رییس فرهنگسرای قرآن ضمن اعلام این خبر افزود: در طرح قرآن بخوانید و جایزه بگیرید کودکان و نوجوانان به غرفههای مستقر در مسیر راهپیمایی 22 بهمن مراجعه میکنند و با قرائت بخشهایی از قرآن که حافظ آن هستند هدیهای دریافت میکنند.
محمد رضا پورمعین با اشاره به تقویت سیستم سختافزاری و نرمافزاری تلفن گویای ندای قرآن اظهار داشت: روزانه بیش از 80 هزار تماس تلفنی علاقمندان قرآنی سراسر کشور پاسخ داده میشود.
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