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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۲۱

برنامه‌های قرآنی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری اعلام شدند

برنامه‌های قرآنی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری اعلام شدند

توزیع دستگاه نمازآموز، طرح جمع‌آوری قرآنهای فرسوده و جایگزینی آن با قرآنهای جدید، رونمایی از تلاوت جاوید کریم منصوری، برگزاری مسابقه غیرحضوری از سوره فجر از جمله برنامه‌های قرآنی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از دیگر برنامه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران می‌توان به طرح قرآن بخوانید جایزه بگیرید، حمایت از صعود دانشجویان قرآنی به تپه های کهف الشهداء و راه‌اندازی طرح شجره طوبی اشاره کرد.

رییس فرهنگسرای قرآن ضمن اعلام این خبر افزود: در طرح قرآن بخوانید و جایزه بگیرید کودکان و نوجوانان به غرفه‌های مستقر در مسیر راهپیمایی 22 بهمن مراجعه می‌کنند و با قرائت بخشهایی از قرآن که حافظ آن هستند هدیه‌ای دریافت می‌کنند.

محمد رضا پورمعین با اشاره به تقویت سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تلفن گویای ندای قرآن اظهار داشت: روزانه بیش از 80 هزار تماس تلفنی علاقمندان قرآنی سراسر کشور پاسخ داده می‌شود.

کد مطلب 632970

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