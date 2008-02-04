دیدارم با کلمنته اتفاقی بود / از فدراسیون حمایت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی افزود: امروز برای دیدار با بازیکنان تیم ملی به ورزشگاه آزادی آمده بودم که به صورت اتفاقی با خاویر کلمنتته دیدار کردم.

وی در خصوص شایعه همکاری پاره وقت خاویر کلمنته با تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: ما در کشور چنین موردی نداریم که حتی یک مدیر به صورت پروازی در بخشی مشغول به کار شود. قطعا در این زمینه نیز توصیه های لازم را به مسئولان فدراسیون فوتبال خواهیم داشت که در عقد قرارداد با این مربی اسپانیایی توجه لازم را به خرج دهند.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره توانمندی های کلمنته گفت: تا آنجا که من می دانم کلمنته یکی از مربیان موفق فوتبال اسپانیاست که امیدوارم به موفقیت فوتبال ملی ایران کمک کند.

علی آبادی ضمن تاکید بر حمایت سازمان تربیت بدنی از فدراسیون فوتبال گفت: از فدراسیون فوتبال حمایت می کنیم و امیدواریم فدراسیون با حضور کلمنته در پیشبرد اهداف خود در رده ملی موفق باشد.