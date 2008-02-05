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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۹

بازتاب گسترده موفقیت فضایی ایران در رسانه های دنیا

بازتاب گسترده موفقیت فضایی ایران در رسانه های دنیا

پرتاب موفقیت آمیز نخستین کاوشگر بومی ایران به فضا بازتاب خبری گسترده ای در رسانه های کشورهای مختلف جهان داشته است. این گزارشات با اشاره به بومی بودن این فناوری پرتاب موفقیت آمیز آن را زمینه ساز حضور ایران در عرصه های مختلف فضایی عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی.ان.ان دقایقی پس از این پرتاب موفقیت آمیز گزارش داد : ایران با پرتاب راکت کاوشگر خود به فضا زمنیه لازم برای پرتاب ماهواره تحقیقاتی در آینده را فراهم کرد.

روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش داد : ایران راکت کاوشگر خود را به عنوان نشانی از راه اندازی نخستین مرکز فضایی اش با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

گاردین نیز در گزارشی ویژه نوشت : ایران توانست با پرتاب راکت بومی خود به فضا ضمن دستیابی به مدار زمین وارد باشگاه کشورهای فضایی جهان شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد : ایران همزمان با راه اندازی نخستین مرکز فضایی بزرگ خود نخستین راکت بومی خود را نیز راهی فضا کرد.

خبرگزاری چینی شین هوا نیز اعلام کرد : ایران با پرتاب موشک، گریز خود به فضا را به دنیا نشان داد.

رادیو صدای آمریکا نیز در گزارشی با اشاره به این پرتاب موفقیت آمیز اعلام کرد : ایران اکنون به دانش و توانایی تولید راکت با قابلیت حمل ماهواره به مدار دست یافته است.

کد مطلب 632985

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