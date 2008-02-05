بازتاب گسترده موفقیت فضایی ایران در رسانه های دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی.ان.ان دقایقی پس از این پرتاب موفقیت آمیز گزارش داد : ایران با پرتاب راکت کاوشگر خود به فضا زمنیه لازم برای پرتاب ماهواره تحقیقاتی در آینده را فراهم کرد.

روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش داد : ایران راکت کاوشگر خود را به عنوان نشانی از راه اندازی نخستین مرکز فضایی اش با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

گاردین نیز در گزارشی ویژه نوشت : ایران توانست با پرتاب راکت بومی خود به فضا ضمن دستیابی به مدار زمین وارد باشگاه کشورهای فضایی جهان شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد : ایران همزمان با راه اندازی نخستین مرکز فضایی بزرگ خود نخستین راکت بومی خود را نیز راهی فضا کرد.

خبرگزاری چینی شین هوا نیز اعلام کرد : ایران با پرتاب موشک، گریز خود به فضا را به دنیا نشان داد.

رادیو صدای آمریکا نیز در گزارشی با اشاره به این پرتاب موفقیت آمیز اعلام کرد : ایران اکنون به دانش و توانایی تولید راکت با قابلیت حمل ماهواره به مدار دست یافته است.