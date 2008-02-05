سیستم آموزشی و تربیتی کشور نیازمند تحول است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا احمدی، شامگاه گذشته در تالار معلم وکیل آباد مشهد افزود: این تحول از فلسفه مبتنی بر آموزه های مکتب اسلام و دستاوردهای دانش روز شکل می گیرد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه چشم انداز نظام تعلیم و تربیت باید در ابعاد مختلف ترسیم شود، ابعاد آن را در منظرهای آرمانی و آسمانی و مطلوب و هم راستا با ایران 1404 دانست.

احمدی بیان داشت: چشم انداز آرمانی با هدف دستیابی به تعلیم افرادی عالم در کشور اسلامی و چشم انداز مطلوب در راستای چشم انداز 20 ساله ایران با افق 18 ساله با تاکید بر ارتقا توانمندیهای ذهنی، کارآمدی حرفه ای و شغلی و آمادگی برای زندگی اجتماعی ترسیم می شود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ضمن توصیف شاخصه های مدرسه زندگی عنوان کرد: مدرسه زندگی سعادت فرزندان خانواده های ایرانی را در افق کشور با حرکت در راستای رشد علم و تکنولوژی های نوین تضمین می کند.

این مقام مسئول با نفی آموزش و پرورش حافظه محور خاطرنشان کرد: محتوای دروس را باید از تکیه بر حافظه پروری دور کرد و به سوی آموزشهای مبتنی بر تحقیق و پژوهش، توانمندیهای ذهنی و خلاقیت دانش آموزان ببریم.

وی خواستار همکاری و همفکری نهادهای فرهنگی در بلند کردن کشتی به گل نشسته آموزش و پرورش شد و ادامه داد: مشهد دهمین استانی است که به آن سفر می کنیم اما متاسفانه همه جا صحبت از گله مندی ها و کمبودهای مادی و امکانات بود که باید با تغییر رویکردها نشاط و پویایی را به محیط تعلیم و تربیت باز گرداند.