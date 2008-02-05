آیت الله تسخیری: 1200 اندیشمند منشور وحدت اسلامی را امضا کردند

آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منشور وحدت اسلامی از سوی مجمع جهانی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی با همکاری صاحبنظران این عرصه تنظیم شده است که به این مناسبت اجلاسی بین المللی در 15 فروردین ماه در تهران برگزار خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه در این اجلاس شخصیتهای برجسته از جهان اسلام این منشور را مورد مطالعه قرار می دهند، تصریح کرد: اما پیش از برگزاری این اجلاس 1200 اندیشمند از ایران و دیگر کشورهای جهان اسلام این منشور را امضا کرده اند و در شوراهای عالی جهان اسلام نیز مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت.

آیت الله محمدعلی تسخیری در ادامه یادآور شد: این منشور همه زمینه های مشترک اعتقادات اخلاقی، تشریعی و حتی مسائل تاریخ و تمدن اسلام را به طور اجمال مطرح کرده و مسلمانان دو گروه شیعه و سنی را متعهد به پذیرش این منشور کرده است.

وی تأکید کرد: منشور وحدت اسلامی در اجلاس مذکور تصویب خواهد شد و پس از تصویب راهکارهای علمی اجرایی آن نیز مطرح می شود تا علمای جهان اسلام و مسلمانان متعهد به اجرای آن باشند.

آیت الله محمدعلی تسخیری در ادامه افزود: پیش بینی می شود که 2 تا 3 هزار اندیشمند این منشور را که دارای ابعاد اطلاع رسانی، احکامی و راهکارهای اجرایی است، امضا کنند.