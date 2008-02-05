  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۶

/ اختصاصی مهر /

آیین نامه دبیرخانه شورای پیشبرد و ارتقای حوزه علمیه قم تصویب شد

آیین نامه دبیرخانه شورای پیشبرد و ارتقای حوزه علمیه قم تصویب شد

آیین نامه دبیرخانه و کمیسیون های شورای پیشبرد و ارتقای حوزه علمیه قم تصویب شد.

دبیر شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در پنجمین نشست این شورا که با حضور اکثریت اعضا روز گذشته 15 بهمن برگزار شد، آیین نامه دبیرخانه و کمیسیونهای مدیریت و تشکیلات، آموزش، پژوهش، تبلیغ و اطلاع رسانی، تربیت و تهذیب و حوزه و نظام به تصویب رسید.

حجت الاسلام امینی افزود : همچنین تصویب الحاق دو عضو جدید به اعضای شورا شامل مدیران حوزه علمیه مشهد و اصفهان به تصویب اعضا رسید.

وی افزود : با تشکیل کمیسیونها و کارگروههای مرتبط با آن بیش از 80 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزوی وارد چرخه تدوین برنامه های این شورا خواهند شد.

کد مطلب 633023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها