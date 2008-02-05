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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

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تدوین آئین نامه بازارچه های دانشجویی

تدوین آئین نامه بازارچه های دانشجویی

آئین نامه بازارچه های دانشجویی به گفته مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در حال تدوین است.

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تشکیل بازارچه های دانشجویی در دانشگاهها در گردهمایی اخیر معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در هرمزگان پیشنهاد شد و مورد استقبال معاونان دانشگاهها قرار گرفت.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از تدوین 90 درصد آئین نامه بازارچه‌های دانشجویی خبر داد و گفت: آئین نامه بازارچه های دانشجویی پس از تکمیل برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ می شود.

وی افزود: هدف از راه اندازی بازارچه های دانشجویی توجه به اقتصاد دانشجو محور است و دانشجویان در این قالب به سمت عرضه تولیدات خود می روند، البته از تولیدکنندگان بیرونی نیز استفاده می شود.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: در آئین نامه بازارچه های دانشجویی واحدهای مختلف پوشاک، لوازم التحریر، تایپ و واحد ترجمه و واحدهای متنوع دیگر پیش بینی شده اند.

دکتر محسن اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در راه اندازی بازارچه های دانشجویی اهمیت دارد این است که خود دانشجویان گرداننده این بازارچه ها در دانشگاهها هستند و عرضه محصولات با قیمت دانشجویی صورت می گیرد.

کد مطلب 633026

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