تدوین آئین نامه بازارچه های دانشجویی

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تشکیل بازارچه های دانشجویی در دانشگاهها در گردهمایی اخیر معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در هرمزگان پیشنهاد شد و مورد استقبال معاونان دانشگاهها قرار گرفت.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از تدوین 90 درصد آئین نامه بازارچه‌های دانشجویی خبر داد و گفت: آئین نامه بازارچه های دانشجویی پس از تکمیل برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ می شود.

وی افزود: هدف از راه اندازی بازارچه های دانشجویی توجه به اقتصاد دانشجو محور است و دانشجویان در این قالب به سمت عرضه تولیدات خود می روند، البته از تولیدکنندگان بیرونی نیز استفاده می شود.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: در آئین نامه بازارچه های دانشجویی واحدهای مختلف پوشاک، لوازم التحریر، تایپ و واحد ترجمه و واحدهای متنوع دیگر پیش بینی شده اند.

دکتر محسن اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در راه اندازی بازارچه های دانشجویی اهمیت دارد این است که خود دانشجویان گرداننده این بازارچه ها در دانشگاهها هستند و عرضه محصولات با قیمت دانشجویی صورت می گیرد.