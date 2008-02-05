غیرممکنی که ممکن شد؛ درسهایی که باید از وینوگراد گرفت

به گزارش مهر، ارتش رژیم صهیونیستی روز 21 تیر1385 (12 جولای 2006) به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط مبارزان لبنانی، از زمین و هوا و دریا، مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی لبنان را آماج حملات خود قرار داد؛ جنگ نابرابری که 33 روز به طول انجامید؛ در حالی که بر اساس اطلاعات آن زمان به وضوح مشخص بود که تصمیم برای به راه انداختن این جنگ پیش از اسارت این دو نظامی گرفته شده بود وصهیونیستها منتظر زمان مناسب برای این ماجراجویی بودند.

آنها تمام توان خود را به کار گرفته بودند تا با حمایتهای همه جانبه آمریکا علاوه بر گرفتن انتقام شکست هفت سال قبل، ریشه مقاومت را در لبنان بخشکانند، اما محاسبات آنها کاملا غلط از آب درآمد و در نهایت شکست ذلت باری را همانند شکست سال 2000 متحمل شدند.



-مقاومت 33 روزه حزب الله لبنان و پیروزی در برابر مجهزترین ارتش خاورمیانه

سخنگوی کابینه رژیم اسرائیل درخلال تجاوز 33 روزه به این مسئله اعتراف کرده بود که در مدت 18روز از آغاز درگیری های بین ارتش اسرائیل و نیروهای مقاومت حزب الله ، 330 هزار اسرائیلی بی خانمان شده اند.

"مارک رگو" افزود: حدود یک میلیون ساکن مناطق شمالی اسرائیل در تیرس موشکهای حزب الله قرار دارند و حدود یک سوم آنان از ترس موشک ها فرار کرده اند.درجریان حملات بی امان رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان موشک های جنبش حزب الله نیزبارها بندرحیفا را شمال اراضی اشغالی مورد هدف قرارداد.

این درحالی است که عمیر پرتز وزیرجنگ آن زمان رژیم اسرائیل اذعان کرد که از زمان آغاز درگیری، 2200موشک حزب الله به شمال فلسطین اشغالی اصابت کرده است.هدف قراردادن ناوچه های ارتش رژیم صهیونیستی درساحل صورازدیگر قهرمانی های نیروهای حزب الله لبنان بود که لرزه براندام اسرائیل انداخت.

آمریکا با قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد به کمک اسرائیل شتافت

شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام در20 مرداد 85( 11آگوست 2007) قطعنامه پیشنهادی آمریکا وفرانسه را درچارچوب تلاش این کشورها برای نجات رژیم صهیونیستی از باتلاق لبنان با متن محوری اتمام درگیریها با اجماع نظر 15 عضو به تصویب رساند.

قطعنامه 1701 بر استقرار نیروهای لبنان و نیروهای سازمان ملل متحد(یونیفل) درجنوب لبنان و به موازات آن عقب نشینی نیروهای متجاوز اسرائیلی از منطقه اشغال شده تاکید داشت و برافزایش تعداد نیروهای بین المللی از دو هزار به 15هزار نفر و توسعه محدوده ماموریت آنها اشاره می کرد.

در این قطعنامه خواستار آزادی غیر مشروط دو نظامی صهیونیست به اسارت گرفته شده در 12ژولای(21 تیر) توسط حزب الله لبنان شده ، اما هیچ اشاره ای به ضرورت آزادی اسرای لبنانی در بند صهیونیستها نکرده بود، ازنکات مهم دیگر قطعنامه اینکه بر خلع سلاح حزب ا.. بر پایه قطعنامه 1559 اشاره داشت.



جنگی برای نابودی لبنان

حجم گسترده حملات هوایی، زمینی و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان جای هیچ گونه شکی را باقی نگذاشته بود که هدف این رژیم نابودی تمام زیرساختها و مراکز حساس اقتصادی و سیاسی لبنان است.



دراین باره رئیس شورای اتحادیه اتاق بازرگانی و صنایع کشورهای عربی پس از جنگ اعلا م کرده بود: خسارت وارده به لبنان افزون بر 10 میلیارد دلار برآورد شده است. وی همچنین درجلسه شورای تجاری روسیه - کشورهای عربی تصریح کرد: بیش از 1300نفر از جمله زنان و کودکان در این جنگ شهید شدند، بنا برگزارشهای اولیه میزان خسارات وارده در اثر این جنگ بیش از 10 میلیارد دلار می باشد.

ندعیم عاصی رئیس جمعیت تجار بیروت دراین باره تاکید کرده بود : اسرائیل با هدف نابودی اقتصاد لبنان دست به این حملات وحشیانه زد و بخش اعظم اقتصاد لبنان که بیشتر بر گردشگری و توریسم قرار گرفته است، در این حملات متحمل خسارتهای سنگینی شده است.بخش صنایع در طول جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی متحمل خسارتهای زیادی شدند، اگرچه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما بر اساس آمار رسمی دولت، بخش صنایع متحمل 200 میلیون دلار خسارت شد

معضل بزرگ، ادامه محاصره هوایی، دریایی و زمینی لبنان از سوی رژیم اشغالگر قدس با وجود تصویب قطعنامه 1701 بود که این مسئله میزان خسارتها را افزایش داد.

- زلزله مهیب وینوگراد

پس از این ناکامی که همچون زلزله مهیبی، جامعه صهیونیستها را تکان داد؛ اکثر آنها خواستار استعفای عاملان این شکست خفت بار شدند و فشارها بر سران نظامی و سیاسی اسرائیل به حدی بود که شماری از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی از جمله دان حالوتس رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم برکنار شدند وعمیر پرتز وزیر جنگ این رژیم اشغالگر هم به عنوان یکی از عوامل ناکامی در جنگ اخیر چاره ای جز استعفا نداشت.

به همین ممنظور کمیته ای برای بررسی عوامل این شکست تشکیل شد که به کمیته " وینوگراد" مشهور شد. الیاهو وینوگراد" رئیس کمیته وینوگراد در گزارش ابتدایی خود که در تاریخ دوشنبه 10 اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد که نخست وزیر رژیم اسرائیل مسئول شکست مفتضحانه در مدیریت جنگ علیه لبنان در تابستان گذشته است.

گزارش نهایی وینوگراد سرانجام چهارشنبه10 بهمن منتشر شد که البته تنها بخشهای بسیار جزئی ازاین گزارش 600 صفحه ای که ماهیت محرمانه نداشت، منتشر شد که در آن با اعتراف به قدرت مقاومت در برابرمجهزترین ارتش خاورمیانه که تمام ارتش های عربی در برابر آن شکست خورده بودند، تاکید شده است این جنگ یک شکست بزرگ و خطرناک برای اسرائیل بود و هیچ دستاورد سیاسی و نظامی نداشت و ارتش هم در به راه انداختن جنگ زمینی با حزب الله مرتکب اشتباه شد.



"نکته قابل توجه در این گزارش، نادیده گرفتن جنایات جنگی نظامیان صهیونیست در جنگ 33 روزه است که سازمان عفو بین الملل تاکید کرده است در گزارش وینوگراد(بررسی دلایل شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال گذشته با حزب الله) مسائل اساسی از جمله جنایات جنگی نظامیان اسرائیلی در لبنان نادیده گرفته شده است.عفو بین الملل تاکید کرده است که رژیم صهیونیستی درجنگ سال گذشته مرتکب جنایات جنگی شد.

درسهایی که باید گرفت

گزارش وینوگراد درحقیقت یک شکست مفتضحانه دیگرصهیونیستها در برابر مقاومت را به ثبت رساند و آن را به بایگانی سپرد تا اشغالگران قدس دیگر خیال ماجراجویی نظامی علیه لبنان به سرشان نزند، اما آیا چنین مسئله ای امکان دارد، چه درسهایی باید از این گزارش گرفت؛ آینده سیاسی ونظامی رژیم صهیونیستی، سرنوشت مقاومت و وظیفه مسلمانان و به ویژه لبنانی ها و فلسطینی ها که همچنان درمعرض تهدیدها و اشغالگری رژیم صهیونیستی هستند، چیست؛ این سئوالات درگفتگو با دو تحلیلگر پاسخ داده می شود.

حسن هانی زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه می گوید : گزارش دوم کمیته وینوگراد در حقیقت تیر خلاصی است که بر بدنه کابینه ائتلافی ایهود اولمرت شلیک می شود و آینده سیاسی اولمرت را دچار تزلزل خواهد کرد.



این گزارش اگر چه اعتراف آشکاری برشکست ارتش رژیم صهوینستی در مقابله با حزب الله لبنان تلقی می شود، اما در عین حال راه را برای حضور مجدد حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در صحنه سیاسی این رژیم هموار می کند.



رقابت حزب کار به رهبری ایهود باراک وزیر جنگ فعلی رژیم اسرائیل و بنیامین نتانیاهو برای به دست گرفتن قدرت در اسرائیل زمانی تشدید شد که گزارش اول کمیته وینوگراد منتشر شد.

این دو گزارش شکست ارتش اسرائیل را نتیجه بی تدبیری فرماندهان نظامی ورهبران سیاسی ونبود استراتژی مشخص برای جنگ 33 روزه قلمداد کرده که هم نتانیاهو وهم باراک با تکیه بر این دو گزارش درصدد باز سازی وضعیت سیاسی خود و تلاش برای فرو پاشی ائتلاف فعلی کابینه اولمرت برآمده اند.



به اعتقاد هانی زاده، دربعد منطقه ای گزارش دوم کمیته وینوگراد تاکید مجددی است برقدرت نیروهای نا منظم مردمی برای مقابله با ارتش رژیم صهونیستی به شمار می آید.اثبات شکننده بودن رژیم صهیونیستی به ویژه در زمینه نظامی یکی از درسهای این گزارش بود؛ به اعتقاد این کارشناس،برایند گزارش کمیته وینوگراد این است که ارتش اسرائیل با وجود برخورداری از پیچیده ترین ابزارهای جنگی در برابر جنگهای غیرسنتی وچریکی و طولانی مدت به شدت آسیب پذیر است که این امرتا کنون از دید کارشناسان منطقه پنهان مانده است.



بنابراین در فرایند تقابل با چنین ارتشی باید ازحرکت به سمت جنگهای تقلیدی وسنتی دوری جست و به شیوه های نا متعارف برای فرسایش روحی وفیزیکی چنین ارتشی توسل جست.



آیا گزارش وینوگراد حرکت اعراب به سوی سازش با اسرائیل را کند تر خواهد کرد یا تند تر؟ کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره ابراز عقیده کرد : این شکست درحقیقت روند شتاب آلود حرکت برخی کشورهای عربی برای برقراری رابطه با رژیم صهوینستی را کند خواهد کرد، زیرا کشورهای عربی منطقه دریافته اند که به دلیل وجود ضعفهایی در بدنه ارتش اسرائیل، درواقع این رژیم غاصب رو به سراشیبی سقوط خواهد گذاشت .



بنابراین اعراب پس از شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه با ملت لبنان تلاش می کنند تا از شتاب خود برای برقراری رابطه با اسرائیل بکاهند و نمونه آن را می توان در اجلاس اخیر آناپولیس جستجو کرد که اعراب با وجود فشار آمریکا حاضر به امضاء توافقنامه سازش با اسرائیل نشدند.لذا به نظر می رسد رژیم صهیونیستی در آینده با یک انزوای سیاسی منطقه ای و بین المللی روبرو خواهد شد.



به اعتقاد هانی زاده، با توجه به این فضا گروه های تند رو در بدنه سیاسی این رژیم مانند نتانیاهو تلاش خواهند کرد تا از رهگذر به دست گرفتن قدرت وحذف سایر گروه های رقیب، رژیم صهوینستی را از انزوای سیاسی خارج کنند.



اما درباره اینکه آیا صهیونیستها بار دیگر فکر ماجراجویی نظامی به سرشان خواهد زد؛ این کارشناس معتقد است : طبیعی است گروه های تند رو سعی خواهند کرد تا دست به ما جراجویی های جدیدی بزنند تا از طریق کسب پیروزی هایی قدرت این رژیم را باز سازی کنند.



اما آیا گروه افراطی لیکود خواهد توانست بار دیگر ارتش را در برابرنیروهای مقاومت اسلامی لبنان قرار دهند وشکست های گذشته ارتش اسرائیل را جبران کنند و آینده مقاومت چگونه خواهد بود؟ این کارشناس مسائل خاورمیانه بر این باور است : مسلما اکنون نیروهای مقامت لبنان با بر خورداری از تجارب گذشته و تحلیل نقاط قوت وضعف ارتش اسرائیل وبا بهره گیری از توانمندی ها وظرفیت های نظامی خود قطعا شکست دیگری را برای ارتش رژیم صهونیستی رقم خواهند زد ودر آن صورت شمارش معکوس برای سقوط این رژیم آغاز خواهد شد.





"ابویاسرعادل عون" رئیس دفتر جنبش امل لبنان درباره ارزیابی خود از گزارش وینوگراد و پیامدهای آن بر آینده سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی برضرورت حفظ هوشیاری و آمادگی نیروهای مقاومت با وجود اعتراف این گزارش به شکست خوارکننده صهیونیستها تاکید می کند.



ابویاسر به مهرمی گوید : با وجودی که گزارش کمیته تحقیق صهیونیستی موسوم به وینوگراد ازناامیدی وسرخوردی صهیونیستها در جنگ ظالمانه آنها با لبنان در سال 2006 پرده برداشت، اما اعضای این کمیته که گزارش را آماده کرده اند از سرکردگان و باند صهیونیستها هستند و آنها نیز همان بلندپروازیهای توسعه طلبانه رژیم غاصب صهیونیستی را دنبال می کنند، زیرا در این گزارش به نقضهای فراوان دراین جنگ درکشتن بیگناهان وتخریب تاسیسات زیربنایی یک کشورمستقل و به کارگیری سلاحهای ممنوعه بین المللی مانند بمبهای خوشه ای و دیگر جنایتهای وحشیانه هیچ اشاره ای نشده است.



همچنین اعضای این کمیته نه تنها با جنگ و تصیمم ظالمانه برای به راه انداختن آن مخالفت نکردند، بلکه تلاش کردند سرپوشی بر شکستهای ارتش صهیونیست قرار دهند و آن را به زمان و مکان نسبت دهند تا جایی که گفتند زمان آغاز جنگ زمینی مناسب نبوده است و حملات اسرائیل هم موشکها را متوقف نکرده است و ادعا کردند ارتشی که شکست ناپذیر است همچنان ابهت خود را حفظ کرده است و با این کار دست به گمراه سازی زدند؛ اما می دانیم که جنگهای صهیونیستها پایانی ندارد و جنایات آنها در سرزمین و علیه ملتهای اسلامی به ویژه در فلسطین ادامه دارد.

راز افشا نشدن بخشهایی حساس گزارش وینوگراد

اما درباره محتوای گزارش وینوگراد و اینکه چرا بخشهایی حساس آن منتشر نشد، این کارشناس تصریح می کند : گزارش وینوگراد دارای دو بخش علنی و سری است که بخش اعظم و مهم گزارش محرمانه است، زیرا به امنیت اسرائیل و همپیمانان خود مربوط است در محتوا این گزارش شکست اسرائیل و پیروزی مقاومت و مردم لبنان و شکستهای طرحهای آمریکا در خاورمیانه را انکار نمی کند همان خاورمیانه بزرگی که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا مژده داده بود از طریق تجاوزگری اسرائیل متولد خواهد شد، وقتی گفت : "ما شاهد به دنیا آمدن خاورمیانه جدید هستیم".

ابویاسرعادل عون براین نکته تاکید می کند که یکی از خصوصیات ارتش رژیم صهیونیستی پیش از جنگ تابستان سال گذشته، ماهیت شکست ناپذیری آن در برابر ارتشهای عربی بود، اما این ابهت واقتدار در برابر رزمندگان لبنانی فروریخت .



وی می گوید : این گزارش به شکست ارتش اسطوره ای و شکست ناپذیر به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین ارتش خاورمیانه اعتراف می کند .درسی که مسلمانان، اعراب و لبنانی ها باید بگیرند اینکه هیچ چیزی غیر ممکن نیست و وحدت و همبستگی، قدرت می آورد و اگر مسلمانان و لبنانی ها متحد شوند، قدرتمند و مستحکم خواهند شد، زیرا قدرت از آن حق است و مسلمانان در صورت همبستگی و اتحاد، بزرگترین قدرت خاورمیانه از نظر نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی خواهند شد، زیرا امکانات و توانمندی های طبیعی و انسانی و عقیده اسلامی، آنها را شایسته چنین جایگاهی خواهد کرد؛ زیرا مسیر و سرنوشت و منابع مشترک یکی است و عواملی که آنها را دورهم جمع می کند؛ بسیار زیاد است.



ابویاسر در ادامه بررسی این گزارش تصریح می کند : درباره لبنان این گزارش تاکید می کند که تصمیم برای جنگ پیش از دستگیری دو نظامی صهیونیست گرفته شد؛ درسی که این گزارش برای لبنانی ها دارد؛ این است باید از مقاومت و گروههای مبارز با تمام وسایل حمایت کنند، زیرا مقاومت تنها ضامن حفظ لبنان است که بخشهای اشغالی را در سال 2000 آزاد کرد و همین مقاومت بود که در جنگ 33 روزه پیروزی را از آن خود کرد، به علت اینکه رژیم اسرائیل همچنان فلسطین و مناطقی از کشورهای عربی را در اشغال خود قرار داده است بنابراین مقاومت یک ضرورت است.



آیا رژیم صهیونیستی قادر است جنگ دیگری را پس از انتشار این گزارش علیه لبنان به راه اندازد؟ عضو برجسته جنبش "امل" از گروههای مقاومت لبنان وهمپیمانان حزب الله تاکید می کند : حقیقت این است که پس از جنگ اخیر، فروپاشی ارتشی که ادعای شکست ناپذیری می کرد، در برابر مقاومت مومن به پروردگارش آغاز شد که این ایمان سبب افزایش قدرتمندی و ایستادگی نیروهای مقاومت شد، پیروزی مقاومت سبب سرنگونی رهبران سیاسی و نظامی بزرگی شد و ساختار نظامی و سیاسی صهیونیستها را دچار شکاف و دولت آمریکا به عنوان حامی این رژیم غاصب را نیز دچار سردرگمی و سرخوردگی کرد.



اطلاعاتی درباره تمرینات نظامی اسرائیل برای بازیابی اعتبار از دست رفته



ابویاسر در این باره می گوید : ما اطلاعات و داده هایی داریم مبنب بر اینکه ارتش اسرائیلی روزانه در مناطق شبیه سازی شده همانند جنوب لبنان تمرین نظامی می کند و برای دور جدید جنگ در جنوب لبنان و منطقه بقاع شرقی آمده می شود تا دوباره اعتماد را به درون ارتش بازگرداند و یک دستاورد هرچند اندکی در برابر مقاومت برای خود به دست آورد تا ارتشی را که برای ارتشهای عربی رعب آور و وحشتناک بود، حفظ کند.



زیرا ماهیت اسرائیل، خوی فریبکاری، آدمکشی، ویرانی، اشغالگری و توسعه طلبی است که اکنون در فلسطین اشغالی به ویژه در نوار غزه شاهد آن هستیم، و هر روز هم شاهد نقض حریم هوایی و زمینی و دریایی لبنان هستیم.



هزینه های سنگین تکرار ماجراجویی برای اسرائیل



عضو برجسته جنبش امل لبنان تاکید می کند هرگونه ماجراجویی جدید صهیونیستها علیه لبنان، هزینه های بسیار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت.



ابویاسر می گوید : اما به صراحت می گویم هر پروژه جدید جنگ یا تجاوز هزینه های بسیار سنگینی برای رژیم صهیونیستی و حامیانش خواهد داشت و خسارتها و تلفاتش به مراتب بیشتر از جنگ تابستان 2006 خواهد بود، زیرا جنگ سال گذشته آغاز شمارش معکوس برای زوال و نابودی اسرائیل بود که محتوای گزارش 600 صفحه ای وینوگراد این مسئله را هشدار داده است زیرا در این گزارش آمده است که اسرائیل هرگز قادر نخواهد بود بدون اینکه دیگران را متقاعد کند که دارای توانمندی نظامی و بازدارندگی است، در منطقه در امنیت به سر ببرد.



در گزارش وینوگراد آمده است که تلاشها برای دستیابی به صلح یا سازش باید برخاسته از توانمندی های نظامی که قدرت بازدارندگی به آن بدهد و ناشی از باورهای اجتماعی و سیاسی و قدرت و آمادگی برای جنگ باشد اسرائیل اینگونه درباره دو گزینه صلح و جنگ می اندیشد.



سخن پایانی

درپایان باید تاکید کرد که با گزارش پایانی وینوگراد، باردیگرحقانیت مقاومت در برابر اشغالگری و زورگویی رژیم صهیونیستی برای همه به ویژه برای کسانی که برای سازش با این رژیم نامشروع رقابت می کنند، ثابت شد.

تاکید این گزارش بر شکست سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی و ناکامی بزرگ این رژیم در برابر جمعی از رزمندگان مومن و شجاع لبنانی باید هشداری برای سازش طلبان برخی کشورهای عربی و تشکیلات خودگردان باشد؛ آنهایی که با وجود تداوم جنایتها و تجاوزگری رژیم صهیونیستی همچنان به این رژیم اعتماد می کنند و بر خلاف اراده ملتهای خود درصدد سازش هستند و اینکه آنها باید با کنارگذاشتن رویکرد سازشکارانه و حمایت از پایداری ملت فلسطین در دفاع از حقوق و آرمانهای خویش، خود را از بند سلطه گری آمریکایی صهیونیستی رها کنند.

این گزارش درس بزرگی برای گروههای مقاومت فلسطین است تا همانطورکه مقاومت لبنان موفق به شکست صهیونیستها دریک جنگ نابرابر شد؛آنها نیز با اتحاد وهمبستگی وکنارگذاشتن اختلافات، به مقاومت دربرابر اشغالگران قدس ادامه دهند و هیچ امیدی به مذاکرات سازش واینکه حقوق مشروع وغصب شده ملت فلسطین در این مذاکرات اعاده شود، نداشته باشند.

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رضا مهری گروه بین الملل خبرگزاری مهر