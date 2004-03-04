البرادعي: براي بررسي موارد هسته اي ايران از پاكستان كمك مي گيريم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي واشنگتن پست، آژانس بين المللي انرژي اتمي درحركتي تازه از پاكستان درخواست كرد تا برخي نمونه هاي هسته اي را براي بررسي وضعيت هسته اي ايران دراختيار اين آژانس قرار دهد. ايران اعلام كرده است نمونه هاي اورانيوم غني شده يافت شده از دستگاهها، از پاكستان وارد اين كشورشده است.

"محمد البرداعي" رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد منابع رسمي آژانس با اسلام آباد در تماس هستند تا بتوانند نمونه هايي از ذرات هسته اي را از پاكستان به وين انتقال داده و با نمونه هاي ايران مقايسه نمايند.

البرادعي گفت: براي ما اهميت فراواني دارد كه بتوانيم از پاكستان نمونه بگيريم زيرا مهمترين موضوع اين است كه آيا آلودگي هاي هسته اي به دليل اورانيوم هاي وارد شده، ايجاد شده يا درداخل ايران، اورانيوم غني سازي شده است.

اين روزنامه در پايان به پيدا شدن اورانيوم كاملا غني شده درايران اشاره كرد ونوشت: ايران وجود اورانيوم هاي غني شده را تاييد كرده اما اعلام نموده كه اين آلودگي از "كشور ديگري" وارد ايران شده است.

