میزان قطعی تائیدصلاحیتها مشخص نیست/ تائید صلاحیت مجلس هفتم 55 درصد بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا افشار، شب گذشته در پایان سفر به قم که با هدف دیدار با مراجع عظام تقلید، صورت گرفته بود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هنوز برخی استانها نتایج تائید و رد صلاحیت‌ها را اعلام نکرده‌اند اما طبق بررسی‌های اولیه به نظر می‌رسد میزان تائید صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس هشتم از سوی هیئت‌های نظارت نسبت مجلس هفتم بیشتر باشد.



وی خاطرنشان کرد: در مجلس هفتم این رقم 55 درصد بوده اما تاکنون درصد تائید صلاحیتها بیش از 55 درصد بوده است.



رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: کسانی که صلاحیت آنان تائید نشده نیز 24 ساعت فرصت دارند تا به شورای نگهبان شکایت کنند.

وی همچنین از تدوین منشور اخلاق انتخاباتی خبر داد و یادآور شد: ستادی متشکل از نهادهایی همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، بسیج اساتید، خانه احزاب، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... اقدام به تدوین منشور اخلاق انتخاباتی کرده اند که با برگزاری همایشی در پایان بهمن ماه این منشور به جامعه ارائه می‌شود.



معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه این منشور دارای 18 محور اخلاقی است، یادآور شد: در رعایت اخلاق انتخاباتی هر چه قانون دقیق و واضح باشد باز هم باید مسئله رعایت اخلاق انتخاباتی از طریق فرهنگ سازی نهادینه شود.



وی با اشاره به برخی نواقص در قانون انتخابات عنوان کرد: متاسفانه به مسائلی نظیر اصول اخلاقی، آداب و ملاحظات انتخاباتی در قانون توجه نشده است و ضعف‌هایی در بخشهای مختلف قانون انتخابات به چشم می‌خورد.



افشار از تهیه طرح جامع قانون انتخاباتی توسط دولت خبر داد و بیان داشت: این طرح پس از انتخابات مجلس هشتم ارائه می شود.



وی درباره تعداد تعرفه‌های اخذ رای نیز گفت: برای انتخابات مجلس هشتم، 55 میلیون برگ تعرفه به چاپ می‌رسد و همانند گذشته این تعداد بیشتر از تعداد واجدین شرایط رای دادن است.