9 روستای شهرستان دیواندره گازدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان، طرح گازرسانی به 9 روستای شهرستان دیواندره افتتاح شد.

رئیس شرکت گاز استان کردستان در حاشیه این افتتاح اظهار داشت: عملیات اجرایی گاز رسانی به این 9 روستا از مهر ماه سال گذشته آغاز شده و خوشبختانه امروز به واسطه تلاش و همت همکاران ما و حمایتهای مسئولان استان شاهد بهره برداری از آن هستیم.

مهدی مهدوی ادامه داد: شکبه گازرسانی این روستاها با فشار 250 (پی اس آی) به طول 18 کیلومتر خط لوله با قطر شش اینچ از شبکه تغذیه دیواندره منشعب شده است.

وی با اشاره به میزان شبکه گذاری این طرح افزود: بیش از سه هزار و 500 متر شبکه توزیع گاز با لوله پلی اتیلن در این 9 روستا شرایط استفاده از گاز خانگی برای خانوارهای آنان فراهم شده است.

رئیس شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: این شکبه گذاری قابلیت نصب 800 انشعاب خانگی را داراست که تا کنون 500 انشعاب آن وصل شده است.

مهدوی تصریح کرد: به واسطه اجرای این طرح در این 9 روستا، بالغ بر 750 خانوار با جمعیتی بیش از سه هزار و 700 نفر از نعمت گاز خانگی بهره مند شده اند.

وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح، 19 هزار و 240 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

در اجرای این طرح روستاهای دربند، دالان، تازه آباد دالان، برکه، آقاجری، باغچله، نساره سفلی، دره سفته و قلعه چقه از گاز خانگی بهره مند شده اند.