تیم تکواندو کارگران ایران فردا به سوئد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو بین المللی سوئد 9 و 10 فوریه برابر با 20 و21 بهمن ماه در مالمو سوئد برگزار خواهد شد و تیم منتخب کارگران ایران به نمایندگی از تکواندو کشورمان دراین مسابقات شرکت می کند.

برنامه سفر این تیم به گونه ای تنظیم شده که ساعت 15/7 صبح چهارشنبه به طور مستقیم راهی استکهلم شده و از آنجا راهی "تالربورگ" شهری که در سال 2009 میزبان رقابتهای تکواندو قهرمانی اروپاست شده و از آنجا نیز به مالمو که در 20 کیلومتری این شهر واقع شده خواهد رفت.

تا روز گذشته روادید سفر به سوئد برای اعضای تیم صادر نشده و مسئولان ورزش کارگران تلاش دارند تا امروز نسبت به اخذ روادی در صورت آماده شدن اقدام نمایند.

دراین سفرغلامرضا شاه نعمت الهی، امیرسلطانی ، عباس احمدی، وحید ناصری ، مجتبی داروغه چی ، مهدی راست بود، جواد خاوری و رضا آشوری ترکیب تیم کارگران را تشکیل می دهند که حسن ملکی به عنوان سرمربی ، بیابانی به عنوان مربی ، بیژن خراسانی به عنوان مدیر و حمید اسدالهی به عنوان داور این تیم را همراهی خواهند کرد.