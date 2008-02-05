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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

در صورت صدور روادید ؛

تیم تکواندو کارگران ایران فردا به سوئد می رود

در حالی که تیم منتخب تکواندو کارگران خود را برای حضور در رقابتهای بین المللی سوئد آماده می کند، تاکنون روادید سفر برای این تیم صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو بین المللی سوئد 9 و 10 فوریه برابر با 20 و21 بهمن ماه در مالمو سوئد برگزار خواهد شد و تیم منتخب کارگران ایران به نمایندگی از تکواندو کشورمان دراین مسابقات شرکت می کند.

برنامه سفر این تیم به گونه ای تنظیم شده که ساعت 15/7 صبح چهارشنبه به طور مستقیم راهی استکهلم شده و از آنجا راهی "تالربورگ" شهری که در سال 2009 میزبان رقابتهای تکواندو قهرمانی اروپاست شده و از آنجا نیز به مالمو که در 20 کیلومتری این شهر واقع شده خواهد رفت.

تا روز گذشته روادید سفر به سوئد برای اعضای تیم صادر نشده و مسئولان ورزش کارگران  تلاش دارند تا امروز نسبت به اخذ روادی در صورت آماده شدن اقدام نمایند.

دراین سفرغلامرضا شاه نعمت الهی، امیرسلطانی ، عباس احمدی، وحید ناصری ، مجتبی داروغه چی ، مهدی راست بود، جواد خاوری و رضا آشوری ترکیب تیم کارگران را تشکیل می دهند که حسن ملکی به عنوان سرمربی ، بیابانی به عنوان مربی ، بیژن خراسانی به عنوان مدیر و حمید اسدالهی به عنوان داور این تیم را همراهی خواهند کرد.

کد مطلب 633105

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