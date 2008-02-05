هند با عسگری امروز وارد تهران می شود / کره جنوبی مستقیم به بندرعباس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هند اولین تیمی است که از جمع تیم های خارجی شرکت کننده در بیستمین دوره رقابتهای بین المللی جام فجر وارد تهران می شود. این تیم را که فریبرزعسگری سرگروه پیشین تیم ملی هدایت می کند ساعت 45/15 دقیقه عصرامروز از طریق فرود گاه بین المللی امام خمینی وارد تهران می شود.

تیم ملی هند با دو تیم کامل در بخش مردان و بانوان به تهران آمده و پس از اسقرار در هتل المپیک دو روزی را در تهران تمرین خواهد کرد و عصر پنجشنبه به بندرعباس سفر می کند. بعد ازهند، ارمنستان دومین تیمی است که برای حضور در این مسابقات از طریق مرز زمینی ساعت 12 ظهر فردا وارد ایران می شود.

کره جنوبی و بحرین روز پنجشنبه مستقیم به بندرعباس می روند و تیم های روسیه ، لبنان و اردن نیز روز پنجشنبه وارد تهران خواهند شد.

بیستمین دوره رقابتهای بین المللی جام فجر 20 و 21 بهمن ماه درسالن فجر بندرعباس برگزار خواهد شد.